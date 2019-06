Ústí nad Labem, Střekov /VIDEO/ – Užitečnou zábavou i pestrou kulturou bude nabitá neděle 9. června v Ústí nad Labem.

Střekovský bleší trh. | Foto: Facebook

Nejprve pořádá zapsaný spolek Střekovské matky v Parku T. G. Masaryka naproti Činohernímu studiu populární Střekovský bleší trh. Vyměnit či prodat se tu od 9 do cca 11 hodin dá cokoliv, co už se vám nehodí a jinému to může pomoci či udělat radost. A to na dalším ročníku akce, která je zde vždy dvakrát ročně. „Nekoná se pouze za špatného počasí, takže určitě přijďte. Nabídneme kávu i další nápoje, prostor pro prodejce je zde zdarma,“ připomněla Kateřina Chalašová, členka Střekovských matek.