Odvolání nebylo zrovna standardní. Stalo se tak tajnou volbou deseti hlasů pro a pěti proti při projednávání úspor na roky 2020 až 2022. Navrhlo to opoziční hnutí PRO! Ústí, které zároveň na pozici v radě obvodu dosadilo místo Vinše svého zastupitele Jakuba Přibyla (PRO! Ústí/Piráti). Starostenská funkce zůstala prázdná.

Střekovská ex-starostka a současné opoziční zastupitelka Eva Outlá (PRO! Ústí) jako důvod k odvolání označila údajnou nekompetentnost bývalého starosty Vinše, neshody v koalici i hrozící konflikty na úřadě. „Hrozilo, co jsme už jednou zažili. Úředníci chtěli dávat výpovědi kvůli neúnosné situaci,“ řekla.

Z nahlédnutí do zápisu ze zasedání rady obvodu prý vyplynuly jednak neshody mezi radními, jednak to, že Vinš je sólista. „My jsme mu dali prostor několikrát, aby se zamyslel nad výkonem své funkce, ale sebereflexe nebyl bohužel schopen,“ pokračovala Outlá.

Její hnutí PRO! Ústí má za to, že post starosty už není potřeba obsazovat, jelikož v souvislosti s koronavirovou krizí očekává radnice výpadek v příjmech. Zhruba dvoumilionovou odměnu spojenou s jeho funkcí chce tak ušetřit na projekty dle svého volebního programu.

Sám Vinš nechce příliš své odvolání komentovat. „Nebudu kolem sebe teď kopat a chrlit jedovatá slova. Jsem rád, že mi dali příležitost něco pro Střekov udělat. Jen mě mrzí, že se mé odvolání seběhlo takovým způsobem,“ poznamenal.

Vinšova dosavadní koaliční partnerka, střekovská místostarostka Aleša Kymličková (ODS), také hovořila o dlouhodobě špatné domluvě s ním a o strádajícím rozpočtu. „Ne, že by s námi vysloveně nemluvil, ale kolikrát se vynořily projekty, aniž bychom o nich něco tušili, které byly nereálné kvůli své finanční náročnosti. Přitom se o nich na veřejnosti mluvilo, jako by už mělo začít jejich uvedení do života,“ kritizovala.

Ve střekovském zastupitelstvu zasedá i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011) a jeho náměstkyně Věra Nechybová (UFO). Primátor Nedvědický nechtěl říci, jak hlasoval. Na dotaz, co vidí jako důvod odvolání, prohlásil, že opoziční zastupitel PRO! Ústí Jiří Němeček hovořil o nekvalitní práci bez jakékoli koncepce pro Střekov. „Jsou tam dva místostarostové, radu obvodu mají kompletní, tak si myslím, že to může fungovat bez problémů,“ komentoval.

Naopak náměstkyně Nechybová, která hlasovala proti, označila Vinšovo odvolání za překvapení, protože bodem jednání byla původně ona úsporná opatření. „Do toho vsunuli odvolání starosty. Nečekané. Nicméně byla vyslovena nedůvěra. V čem konkrétně spočívá, jsme se nedozvěděli,“ sdělila Nechybová.

Střekovský radní Stanislav Dunaj (PZS) si myslí, že městský obvod by starostu měl mít. „Už jen proto, že obvod vede oficiálně. Já o to ovšem zájem nemám. Osobně jsem Vinšovi říkal, že věci je potřeba předjednat k obecné spokojenosti, avšak neposlouchal mě,“ dodal.