Parkování v této oblasti představuje poměrně velký problém, jelikož tu sídlí krajský i okresní soud. Jezdí sem zaměstnanci do práce, dále i účastníci soudních řízení a jejich právní zástupci. V praxi to znamená, že ulice kolem soudu jsou auty zacpané a místní lidé občas bojují o místo, kam odstavit své auto. Podle místních jsou ale problémy jen přes den, jelikož po pracovní době většina aut odjede. I tak to ale třeba na Střekovském nábřeží není ideální ani v noci, především pro hasičskou techniku.