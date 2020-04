"V opuštěné škole bez dětí nám bylo smutno, a tak jsme sedli k šicím strojům místo za katedry a pustili se do šití roušek. V současné době jsme jich ušili přes 1000," popsala pedagožka Petra Sedlecká.

Na 290 kusů putovalo do nemocnice, dalších 30 do EUC Kliniky, poté 50 do domova pro seniory a zbylé učitelé předali na magistrát a do různých zdravotnických zařízení. "Jsme rádi, že alespoň takto můžeme poděkovat za obětavou každodenní práci (nejen) zdravotníkům i pomoci ostatním," dodala Sedlecká.