Na Střekovském nábřeží trénují běh už šest let. Prý je to aktivní pohoda

V úterý 22. června to bylo přesně šest let, kdy poprvé vyběhla skupinka amatérských běžců od parkoviště před restaurací Labská bašta směrem ke zdymadlům a dále do Brné pod taktovkou Mattoni FreeRun.

Na Střekovském nábřeží | Foto: Miroslav Vlach

V roli běžeckého kouče se představila a pohodové tempo udávala mladá učitelka Zuzana Rusínová. Za těch šest let se kolem ní vystřídala pěkná řádka lidí, někteří vydrželi rok, další přicházeli každé úterý v 18 hodin, aby naslouchali radám zkušené sportovkyně. "Stále mě baví doprovázet na cyklostezce mladé i ty dříve narozené, jsem ráda, když se zlepšují, ale v žádném případě to není příprava na nějaký závod. Prostě aktivní pohoda. Do akce, která měla rozpohybovat celou republiku, se zapojilo čtyřicet měst. Svého běžeckého kouče na severu má Děčín, Teplice, Litvínov, Most a Ústí nad Labem. Začínala jsem na vrcholu svých fyzických sil, dnes mám dvě děti a jiné příjmení. Doprovázela jsem svou skupinu na speciální koloběžce, s kočárkem, těhotná, v dešti i ve sněhu," krátce zavzpomínala učitelka. Úterního výběhu se zúčastnilo třicet běžců, nechyběl druhý kouč Dušan Oslej i bosonohý Michal Barvínek. "Dostala jsem od kamarádů krásný dort, udělali jsme si společnou fotku, popřáli si vzájemně hlavně zdraví. Tentokrát mne doprovázeli i moji kluci, manžel, čtyřletý Vojta a malý Vašík. Všem účastníkům jsem předala speciální perníček Mattoni FreeRun. Myslím, že to bylo fajn," smála se Zuzana. Na otázku, co bude dál, odpovídá stručně: "V sobotu běžím půlmaraton v Karlových Varech, kouče budu dělat do důchodu."