Pátá zastávka legionářského vlaku je na nádraží Ústí nad Labem-Střekov. Široké veřejnosti bude zdarma přístupný až do neděle 8. května. Ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Krásné Březno bude mít po deseti letech policejní služebnu. Bude stát 22 milionů

Legiovlak tvoří 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Skládá se z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.

Ve všech vozech na návštěvníky čeká věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Komentované prohlídky pro veřejnost se konají ve všední dny od 14.00, o víkendech pak každou celou hodinu.

O tyto přednášky je velký zájem a už si ji rezervovalo hned první den 13 škol.

Michaela Křivková