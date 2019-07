Kdysi symbol neštěstí, dnes obecní pýcha. Vzácný čáp černý se může spokojeně procházet po Velkém Březně. Místní lidé ho mají rádi, video s ním zdobí obecní Facebook a lidé si hrdě povídají o tom, kde všude už na něj narazili.

Černí čápi. Ilustrační foto. | Foto: Libor Šejna

Podle zdejšího starosty Karla Jungbauera sídlí v okolí asi pět let. „Myslím, že by tu mohl být i další pár. Většina zdejších lidí je na něj hrdá, je to velmi neobvyklý pták. Jen rybáři trochu vrčí, jelikož mají obavy, že jim bude ubírat ryby,“ vylíčil.