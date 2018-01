Na Ústecku vyhrál všude Miloš Zeman, na záda mu dýchá Jiří Drahoš

Ústí nad Labem /ANKETA/ – V prvním kole vyhrál i v Ústeckém okrese Miloš Zeman se 44,52 procenty. Na druhém místě se pak umístil Jiří Drahoš, kterému voliči dali 23,97 procent. Kandidát z Ústeckého kraje, pro Michala Horáčka vhodilo hlasovací lístek 9,85 procenta voličů, kteří dorazili k urnám, přičemž volební účast činí 52,83. Sečteno na Ústecku bylo krátce před pátou hodinou v podvečer.

V druhém kole prezidentské volby vyzve Miloše Zemana Jiří DrahošFoto: koláž Deník

Nejvíce voličů přišlo volit svého prezidenta v obci Přestanov, celkem 73,62 procenta. „Zajímáme se o dění ve státě. U nás vždy máme vysokou volení účast. Teď během prezidentských voleb se to potvrdilo. Jsem na vysokou účast skutečně hrdá, ale na to, jak to dopadlo ne,“ komentovala výsledky voleb ve své obci přestanovská starostka Miroslava Bechyňová.

Naopak nejméně lidí dorazilo volit v Trmicích, kde žije hodně Romů. Volilo zde pouhých 39,16 procenta. „Nebyly to komunální volby a někteří lidé prostě nepochopili význam téhle volby pro stát. V mém okrsku nepřišli hlavně sociálně slabí lidé a Romové. Uvidíme, jaké bude druhé kolo, ale máme z toho ještě větší strach. Na druhou stranu přišla za pět minut dvě rodina s kočárkem, kde tatínek říkal, že byl v práci, zaslouží pochvalu,“ popisovala trmická radní Vlasta Součková, která zároveň usedla ve volební komisi.

Ve všech okrscích první dvě místa obsadili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Obcí, kde lidé volili nejvíce Miloše Zemana jsou Ryjice. Dostal zde 58,46 procenta hlasů, nejméně pak v Tisé, kde přesvědčil jen 30,36 procenta voličů. Naopak právě zde Jiří Drahoš dostal nejvíce hlasů, 29,17 procenta hlasů. V krajské metropoli pak dostal Miloš Zeman nejvíc hlasů, tedy 52,09 procenta v městské čtvrti Neštěmice, nejméně v centrálním městském obvodu, 37,26 procenta.

"Je mi skutečně líto, že u nás lidé tolik volili někoho, kdo rozdělil společnost, chová se vstřícně k Rusku se kterým máme historicky špatné zkušenosti a který nám dělá v evropském kontextu ostudu. Ale ještě je tu druhé kolo, které rozhodne, jak nás budou vnímat naši sousedé," komentoval volební výsledky neštěmický zastupitel Vlastimil Žáček.

Jiří Drahoš právě v centrálním obvodě obdržel nejvíc v Ústí, celkem 28,41 procenta hlasů. "Osobně se domnívám, že v našem obvodu mají lidé víc rozumu, než jinde ve městě," glosoval výsledky zdejší místostarosta Karel Karika.