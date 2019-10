Jak uvedl vedoucí úseku výstavby Správy ŘSD Chomutov Marek Sotona, první přestavba se týká pětiramenné křižovatky ulic Podmokelská a Pekařská v Krásném Březně na silnici I/62. Po dokončení umožní vzájemné propojení všech směrů v jediném dopravním uzlu. Podnik právě dokončuje koncept dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. „Se stavebními úpravami chceme začít do dvou let,“ uvedl Sotona.

V souvislosti s tím už ústecký odbor dopravy a majetku podle svého vedoucího Dalibora Dařílka pracuje na vyjádření a připomínkách k organizaci uzavírek a objízdných tras. „Jejich plán nám také předloží ŘSD,“ přiblížil.

Městský obvod Neštěmice stavbu jen vítá, především kvůli bezpečnosti. „Budeme rádi, že se to místo na výjezdu z Března zpřehlední, byť to bude během stavby nepohodlný průjezd,“ poznamenala zdejší starostka Yveta Tomková.

Další pro město důležitou stavbou je úprava kruhového objezdu Na Rondelu ve Všebořicích, kterým vede trasa další silnice ve správě ŘSD, a to I/30. Současný postavili v 70. letech jako jednu z prvních okružních křižovatek v republice, ale přednost v jízdě na ní nemají vždy řidiči na křižovatce, a tak kvůli tomu často bourají. Nový objezd by měl mít průměr 35 metrů.

Přestavbu vítá i šéf ústecké krajské dopravní policie Jiří Ušák. „Rondel rekonstrukci potřebuje, jelikož už neodpovídá současné dopravní zátěži. Hustý provoz by se sem vešel, ale je špatně organizovaný značením. Řidiči se tu neorientují, špatně najíždějí do pruhu a vytvářejí kolizní situace,“ popsal Ušák s tím, že dokončení přestavby Rondelu ŘSD předběžně plánuje na rok 2021. Zároveň ale upozornil, že na stavbě by se mělo finančně spolupodílet město Ústí a je třeba to ještě projednat.

Tisíce aut u Chlumce

Křižovatka silnic I/30 a III/25357 u Chlumce také patří mezi ty nebezpečné. Loni zde zahynuli tři lidé. „Shodou okolností mi tady zemřel mladý spoluhráč z futsalu. Pokud zde vyroste kruhový objezd s kvalitním osvětlením, jsem přesvědčený, že k bezpečnosti rozhodně přispěje,“ poznamenal chlumecký starosta Roman Zettlitzer.

Křižovatkou denně po silnici I/30 projede přes 12,5 tisíce automobilů, z nichž nemalou část tvoří kamiony. Ulicemi U Dálnice ve směru od Chabařovic a U Šmelce ve směru od Chlumce pak průměrně 1 323 aut za den.

Pro chodce by přestavba na třicetimetrovou kruhovou křižovatku měla znamenat zvýšení bezpečnosti při chůzi k autobusovým zastávkám u křižovatky. Dnes tu totiž nejsou žádné chodníky ani přechody. „Ona teoreticky splňuje všechny normy, ale je to takové prokleté místo. Řidič má nadhled, vidí daleko, láká ho to jet tím sešupem dolů rychle. Najednou ho překvapí překážka, nestihne zabrzdit a nehoda je tu,“ popsal křižovatku bývalý koordinátor BESIPu na Ústecku Jan Pechout.