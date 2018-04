Na Ústí zaútočila inverze. Největší dávku škodlivin dostali lidé v centru

Ústí nad Labem - Na kopcích azurové nebe, v údolí mlžná čepice. Inverze s hustou mlhou překvapila nejednoho Ústečana. Ruku v ruce ji provázely zhoršené rozptylové podmínky a vyšší koncentrace škodlivin v ovzduší. Ústí už také vyčerpalo počet dnů, po které lze legálně koncentrace překročit.

Inverze nad Krásným Březnem.Foto: Deník/Monika Gondová

Podle meteorologa Martina Nováka z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Kočkově je jediným štěstím, že lidé s příchodem jara už tolik doma netopí.

„Ubývá tak na část roku místních zdrojů znečištění, jelikož topeniště nebudou v provozu. Inverze ale budou pokračovat. Nastanou vždy, když jsou jasné, klidné a vlhké noci,“ popsal Novák.

Jinými slovy, pro Ústí bude z hlediska čistoty ovzduší lepší, když zaprší a poté začne foukat svěží vítr. Voda totiž smyje nečistoty ze vzduchu. „Není to nic moc. Když ale fouká vítr, bývají i turbulence a ty nečistoty spolehlivě rozeženou,“ doplnil meteorolog.

Z pohledu do informačního portálu, kde ČHMÚ zveřejňuje stav ovzduší, byla inverze poznat ve zvýšené koncentraci prachu a oxidů dusíku. V centru města dosáhly červených čísel. Před špatnou kvalitou vzduchu varovaly už kolem poledne.

Koncentrace se vyšplhala na 95 mikrogramů na metr krychlový, přičemž 24hodinový limit činí 50 mikrogramů. Stav se zlepšil odpoledne. Navíc systém varuje, že Ústecko už vyčerpalo 21 dní z 35, kdy tu lze legálně překročit imisní limity.

Jak uvedl lékař a aktivista Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví, který dlouhodobě sleduje vliv smogu na lidské zdraví, Česká republika neřešením tohoto problému může skončit před evropským soudem a čelit žalobě Evropské komise. Podobně jako třeba Bulharsko či Polsko.

„Pokud Polsko problém nejpozději do dvou let nevyřeší, může mu soud udělit pokutu v přepočtu až 24 miliard korun, případně stát pokutovat za každý další den, kdy znečištění překročí limit. To se klidně může stát i naší zemi, rozhodnutí o žalobách padne teď v dubnu,“ varoval Šuta.

I český Nejvyšší správní soud zrušil části Programu zlepšování kvality ovzduší, který vydalo ministerstvo životního prostředí pro severozápadní Čechy pro nekonkrétnost a nízkou účinnost navržených opatření.

Na druhou stranu, ke zlepšení stavu ovzduší v ústecké kotlině může přispět i nový zákon. Umožňuje úředníkům z odboru životního prostředí zkontrolovat, čím lidé topí.

„Pokud dostaneme stížnost, odbor zašle výzvu k doložení nákupu paliva, revize kotle, komínů. Takových jsme poslali 10. Kontrolovat na místě lze až po opakovaném důvodném podezření na porušení zákona, takovou kontrolu jsme provedli zatím jednou,“ dodala mluvčí města Romana Macová.