Na vakcínu proti žloutence A lidé v ghettech nemají peníze

Ústecko - Hygienici sbírají vzorky v ústeckých trolejbusech. Výsledky budou za týden.

Hygienik vatovou tyčinkou opatrně stírá vzorky z madel, na plastovém povrchu zůstává bílá čára v nánosech nečistot. Tyčinka se vzorkem mizí v uzavíratelné zkumavce.

Tým ústeckých hygieniků v brzkém dopoledni prochází vytipovanými trolejbusy ve všebořickém depu. Předtím prováděl totéž i v autobusové vozovně v Předlicích. Důvod? Vůz pravidelně zajíždí do sociálně vyloučených lokalit, které jsou ohniskem nákazy žloutenkou typu A.

Epidemiolog Josef Trmal z Krajské hygienické stanice (KHS) Ústeckého kraje vysvětlil, že hledají především střevní bakterie. „Žloutenka se přenáší z člověka na člověka fekáliemi skrz ústa. Pokud bychom tu našli střevní bakterie, je riziko, že tu budou i viry hepatitidy typu A,“ popsal.

SLUMY TŘETÍHO SVĚTA

Mezitím ve stejném čase prochází manželé Kmetzovi ze spolku Amare Předlice ulicemi U Sklárny, Na Nivách a dalšími předlickými zákoutími. Některé domy jsou opravené, jiné vypadají jako ruiny ve vybombardovaném Berlíně v roce 1945. Kolem otevřených prázdných kontejnerů na odpadky se povalují hromady komunálního odpadu.

Kmetzovi zastavují u nejzničenějšího činžáku. Dům připomíná slepého mrzáka s údy rozežranými leprou. Některá okna oslepla zatlučenou překližkou a prkny, jiná špínou. Očistnou lázeň zažila naposledy snad před několika dekádami. Omítka, místy oprýskaná až na cihly, vypadá jako pokožka plná zhnisaných a krvácejících vředů. Jen satelitní antény prozrazují, že v domě někdo bydlí. „Každý z těch bytů někdo obývá,“ přitakává Lukáš Kmetz.

Potom rukou ukáže do posledního patra vedlejšího činžáku. „Chodíme pomáhat jedné jedenáctičlenné rodině. Říkali, že platí 11 tisíc korun nájem. Sousedi až 13 tisíc, protože mají víc dětí. Přitom mají místo klozetu jen díru do podlahy. Je to jako ve slumu třetího světa,“ líčí smutně.

ZAVŘÍT RUINY NELZE

Popisuje další rodiny, které nemají tekoucí vodu ani koupelnu, bydlí doslova na skládce zamořené potkany a štěnicemi. Přesně tato místa ve vyloučených lokalitách patří k ohniskům nákazy žloutenkou typu A. Nejhorší situace panuje v okolí Sklářské ulice.

„O těchto místech víme, ale někdy je pro nás těžké se sem dostat. Hovořili jsme o tom s primátorkou Ústí, která potvrdila, že se tu opakovaně uklízí, ale za čas jsou hromady odpadu zpět. Co se stavu domů týká, zavřít je z hygienických důvodů nesmíme, není na to zákon,“ připomněla ředitelka KHS Lenka Šimůnková.

NESTÁT A NĚCO DĚLAT

Spolek Amare Předlice si proto myslí, že šíření epidemie neskončí, dokud se výrazně nezlepší hygienické podmínky v ústeckých ghettech. Nechtějí ale stát jen s nataženou rukou.

„Jistá americká nadace nám dala peníze na nakladač, pomoc nám slíbil místostarosta Karika. Tak jsme obešli lidi, aby nám pomohli uklidit odpad. Někteří nás ale odmítli s tím, že to není jejich odpad, tak proč by to měli uklízet,“ povzdechl si Lukáš Kmetz ze spolku Amare Předlice.

Tou dobou už stěry z městských busů doputovaly do laboratoří krajské hygienické stanice. Bakterie sejmuté z madel specialisté přenesou do živného bujónu, který zajistí jejich přežití. Poté je naočkují na červenkavou živnou půdu v Petriho misce a nechají je množit v ideální teplotě.

NA OČKOVÁNÍ NEMAJÍ

Výsledky stěrů budou mít hygienici k dispozici příští týden. Zjistí-li střevní bakterie, bude potřeba zpřísnit hygienická opatření v MHD. „Vozy nyní prochází třídenním cyklem, což znamená, že každou třetí noc je necháme umýt a dezinfikovat,“ vysvětlil ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek.

I toto opatření pomáhá k regulaci epidemie žloutenky. Stejně jako mytí rukou před jídlem, po použití toalety či příchodu z ulice. Nejúčinnější prevencí je však očkování. „To stojí tři tisíce na osobu. A právě lidé z ghetta na něj nikdy mít nebudou,“ dodala Veronika Kmetzová ze spolku Amare Předlice.