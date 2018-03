Na Velký pátek otevřou brány železničního depozitáře. Na Švestkovce pojede pára

Zubrnice, Ústecký kraj - Milovníci železnice, vlaků, lokomotiv a vzdálenější i docela nedávné minulosti si přijdou na své opět v pátek před Velikonocemi. Jezdit začnou i motoráčky na Zubrnické lokálce.

Tisíce zájemců, mezi nimiž byla i bývalá britská velvyslankyně Jan Thompson, udělaly z železničního depozitáře Národního technického muzea nejnavštěvovanější památku loňského roku na Chomutovsku. Kdo nestihl, má příležitost to napravit už tento víkend.

Muzeum zahájí letošní sezonu už 30. března. Návštěvníci mohou těžké stroje obdivovat až do 28. října, a to od čtvrtka do neděle od 9 do 17 hodin a také o státních svátcích.

Na Velký pátek, tedy 30. března, bude v Mostě od 7.30 hodin zahájena nová sezona víkendové turistické linky T4 Lovosice - Most. Na trať vyjede mezi pravidelnými spoji mimořádný parní vlak tažený lokomotivou 423.041 přezdívanou Velký bejček.

Zapřaženy budou bufetový a čtyři historické vozy. Velký bejček vyráží v 8.30 hodin. Cestující se můžou těšit na občerstvení a doprovodný hudební program. Prohlídky parní lokomotivy pak proběhnou v Třebívlicích, Třebenicích, Lovosicích, Libčevsi a Mostě podle jízdního řádu.

Jízdní řád parního vlaku na Švestkové dráze:

Ve stejný den zahajují svůj provoz i další muzeální dráhy v Ústeckém kraji včetně Zubrnické železnice. První motoráček vyrazí ze střekovského nádraží v 10.10. Celkem budou o víkendech a svátcích jezdti čtyři páry vlaků. O víkendech, kdy se budou v Zubrnicích konat větší akce pojedou i posilové spoje.

Parní víkend si na Zubrnické dráze užijeme začátkem června u příležitosti 40. výročí ukončení provozu na trati Velké Březno - Lovečkovice - Úštěk s odbočkou do Verneřic.

Jízdní řád Zubrnické muzeální železnice pro rok 2018: