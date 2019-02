Vysněného výletu se Marie Dobešová a František Mrázek mohou dočkat díky veřejné sbírce Plníme přání seniorům. Přihlásila je Yvonna Jungbauerová, vedoucí Domu pokojného stáří svaté Ludmily v Chabařovicích, kde pár přes dva roky žije.

„Na Větruši jsme prožili kus mládí. Máme na ni krásné vzpomínky, a proto bychom se tam chtěli ještě jednou podívat. Tentokrát ale v kočáře, protože chceme zažít něco nezapomenutelného, ale současně stylového," přiznává Marie Dobešová.

Zatímco ona věří, že lidé přispějí dost na to, aby se jim přání splnilo, její partner je skeptičtější. „Dívám se na to spíš z finanční stránky, protože výlet stojí dost peněz. Radši se ještě netěším, abych pak nebyl zklamaný," říká František Mrázek.

Aktivní senioři

Na Větruši se ale vypraví, i když se potřebné peníze nevyberou. „Do Ústí můžeme jet i autobusem a nahoru vyjdeme pěšky. Určitě to zvládneme," věří seniorka, která je i ve svých jednaosmdesáti letech velmi aktivní.

Ve volném čase spolu chodí na procházky k blízkému rybníku. Společnou zálibu však našli hlavně v tanci. „František je jediný mužský, který v domově tancuje. Já mám tanec velmi ráda, právě díky němu jsme se sblížili," usmívá se Marie Dobešová. Nejraději tančí polku nebo valčík, zvládnou i náročnější tango.

Láskyplné pohledy

Ač se v domově poznali před dvěma roky, dnes spolu tráví veškerý volný čas. Jsou zamilovaní, i když se to zdráhají říct nahlas. Jejich láskyplné pohledy však mluví za vše.

„Už nám dávno není sedmnáct, je to jiné. Jsme si zkrátka sympatičtí, scházíme se a vyprávíme si, co jsme všechno prožili," svěřuje se paní Marie. „Hlavně si ve všem rozumíme, to je základ našeho vztahu," doplňuje ji František Mrázek.