Turistická sezona na severu Čech je v plném proudu. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) nabízí kvalitní i nevšední spojení do půvabné přírody regionu. Do oblíbených lokalit se zájemci dostanou nejenom autobusy, ale také třeba historickými vláčky nebo loděmi.

Od 30. března vyjela většina nostalgických motoráčků a turistických vlaků. „Linky T1-T6 budou v provozu podobně jako v uplynulých sezónách až do konce října,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Jednotlivé motoráčky označené písmenem T jsou očíslované od 1 do 6. Patří sem tak motoráček Kamenický (T1), Brtnický (T2), Zubrnický (T3), Středohorský (T4), Podřipský (T5) a Doupovský (T6).

Linka T1 pojede nově kromě víkendů i ve všední dny, a to od června do září. „Pod linkou T2 z Děčína do Krásné Lípy a Mikulášovic zájemci naleznou nejen už zavedený cyklovlak, ale také turistické spoje, které do loňska jezdily pod linkou U27,“ upřesnila krajská mluvčí Magdalena Fraňková.

Letos si kraj připravil pro výletníky i několik novinek, tou hlavní je rozšíření skupiny turistických vlaků o linky T7 a T8. „Pod označením T7 pojede motoráček na vejprtské horské dráze mezi Chomutovem, Křimovem a Vejprty, který do loňska jezdil pod označením U15,“ uvedla Fraňková.

423.0145 na trati Chomutov - Vejprty Zdroj: Youtube.com/David Hanousek

Linka kromě pravidelných víkendových spojů nabídne o letních prázdninách rovněž mimořádné nostalgické jízdy historických souprav. Ty ve spolupráci s Ústeckým krajem připravila společnost LOKO-MOTIV. „Historický vlak je zajímavý i pro cyklisty sestává se z motoráčku s přezdívkou Hurvínek a z přípojného vozu na kola, ve kterém mohou cyklisté přepravit kolo zcela zdarma,“ dodala Fraňková.

Trasu nejrůznějšími tunely a mosty pak v letošní sezoně nabídne Moldavská dráha, a to pod číslem T8, která ještě v loňském roce jezdila jen mezi Mostem a Moldavou pod číslem U25. „Od podzimní opravy trati se ale linka rozšířila i o spoj z Ústí nad Labem. Na Moldavu v Krušných horách se tedy letos s linkou T8 dostanou cestující buď motoráčkem s vozem pro přepravu kol směrem od Mostu, nebo soupravou RegioShark od Teplic a od Ústí,“ informovala Fraňková. Moldavská dráha je o víkendech v provozu celoročně, od 17. června do 30. srpna navíc jezdí i v pracovních dnech.

Omezení cyklobusů

S řadou omezení zejména pro cyklisty však počítá autobusová turistická doprava v kraji. „Na Ústecku nebude oproti loňské sezoně s ohledem na provizorní situaci Dopravní společnosti Ústeckého kraje k dispozici rozšířená přeprava kol na linkách 451 Krásný Les - Ústí n. L. - Suletice, 453 Libouchec - Ústí n. L. - Rýdeč, 455 Ústí n. L. - Český Bukov, 456 Ústí n. L. - Chvalov a 457 Ústí n. L . - Dubice. Kola se nebudou vozit ani na nejoblíbenější cyklobusové lince minulých let mezi vozy s nástavbou na kola, lince 452 Úštěk - Ústí n. L. - Bahratal,“ vyjmenovala Fraňková.

Kola nesvezou ani na lince 660 Lovosice - Třebenice - Most, trvale kraj zrušil rozšířenou přepravu kol na lince 745 Žatec - Lubenec. „Turisté cestující do saského příhraničí by pak měli počítat s tím, že letos nebude k dispozici autobusová linka 583 Vejprty - Annaberg-Buchholz,“ doplnila Fraňková.

Na celodenní výlet do vzdálenější části regionu je výhodné pořídit si celodenní síťovou jízdenku DÚK, kterou mohou zájemci zakoupit pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kompletní jízdní řády linek včetně kalkulátorů kraj přehledně uvádí na webu www.dopravauk.cz.

Z hlediska cyklistické infrastruktury mohou být příznivci kol spokojení. Přesně 44 nových kilometrů Labské cyklostezky buduje Ústecký kraj mezi Libochovany a Roudnicí nad Labem. Trasa se tak prodlouží až na hranice se Středočeským krajem. „Třetí etapa by měla stát zhruba 100 milionů korun. Kraj využije dotací ve výši 45 milionů. Letos se také dokončuje úsek 2. etapy: Litoměřice Nučnice,“ zmínila Fraňková.

Labská stezka

Jde o součást mezinárodní cyklistické trasy Euro Velo 7, která vede napříč kontinentem od severu k jihu. Na českém území má úsek od státní hranice s Německem (Dolní Žleb) do Prahy označení národní trasy č. 2 a měří 96 km. Trasa této stezky vede údolím řeky Labe a v podstatné části své délky prochází územím Ústeckého kraje.

Některé úseky už jsou vybudovány či jsou právě v realizaci, stále však ještě chybí zhruba 44 km trasy, kterou je třeba dobudovat tak, aby vznikl souvislý celistvý tah.

Chystaný úsek propojuje obec Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice. „Jeho vybudováním dojde k významnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců především v úseku mezi Dobříní a Zálužím, který dosud vede po silnici III/24050. Nově bude odkloněn do samostatné trasy podél Labe. V následujícím úseku mezi Zálužím a Račicemi pak bude trasa zkvalitněna rekonstrukcí prašných povrchů,“ řekl náměstek hejtmana Zdeněk Matouš.

Výstavbu kraj zahájil v říjnu 2018, termín dokončení plánuje na příští rok v říjnu.

Milovníci vody se i letos mohou těšit na turistické lodě, a to na linkách 901 mezi Ústím a Litoměřicemi a 902 mezi Ústím a Hřenskem. „Od 12. července do 30. srpna přibudou páteční Nučnické plavby mezi Ústím a Nučnicemi. Nabídka mimořádných plaveb linky 901 je sice ochuzena o Štětský jarmark, Roudnické vinobraní a plavbu na FEDO, nově ale přináší plavbu 16. listopadu z Ústí na otevřené sklepy v Roudnici,“ dodala Fraňková.