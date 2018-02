Na výměnu starých kotlů za moderní zbývají miliony korun

Ústecký kraj – Zájem o takzvané kotlíkové dotace opadl. Oproti předchozí čtvrté vlně, kdy byly peníze rychle vyčerpány, může hejtmanství i čtvrt roku od zahájení příjmu žádostí stále rozdělit miliony korun. Vedení kraje to přičítá zpřísnění podmínek dotace.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka v aktuální výzvě sice není potřeba doložit provedená mikroenergetická opatření, ani průkaz energetické náročnosti budov (PENB).



„Na druhé straně ale za dotační peníze lidé mohou vyměnit pouze kotle na tuhá paliva 1. a 2 emisní třídy. Zároveň za ně nesmí koupit kotel výhradně na spalování uhlí,“ řekl.



Domnívá se tedy, že to ve stavu kotlíkových dotací hraje velkou roli, jelikož na severu Čech je hodně rodin závislých právě na topení uhlím.



Jak vysvětlila krajská mluvčí Lucie Dosedělová, k 8. únoru obdrželo hejtmanství celkem 1 802 žádostí. „Máme připraveno ještě přibližně 7,8 milionů korun,“ upřesnila Dosedělová.

V minulých letech Ústecký kraj vyplatil na výměny kotlů celkem 210 milionů korun. Žadatelé tehdy nejčastěji volili kombinovaný kotel, tedy na uhlí i biomasu. Velký zájem měli i o tepelné čerpadlo. Zatímco v předchozí dubnové vlně zájemci za pouhých 52 hodin vyčerpali připravených 21 milionů korun a celkem dorazilo 451 žádostí, nyní panuje odlišná situace.

V aktuální výzvě kraj rozděloval 156 milionů korun. Žádosti lze odeslat pouze elektronicky. Největší počet žádostí dorazil krátce po otevření systému. Během prvních deseti minut žadatelé nahráli více než tisíc žádostí.



Ty původně šlo podávat do konce ledna 2018. Jelikož tou dobou zůstalo nevyčerpáno kolem 20 milionů korun, rozhodli krajští zastupitelé 29. ledna o prodloužení termínu do 12 hodin 29. června. Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127,5 tisíce korun.

Do konce roku 2019 by mělo být v Ústeckém kraji vyměněno minimálně 1 683 starých kotlů za moderní. Hejtmanství zatím nemá jasno, co udělá s penězi, které zbudou. Zda je přidá do další vlny, nebo vrátí státu, který na dotace prostřednictvím Státního fondu životního prostředí přispívá i v rámci evropských dotací.

Není ostatně jasno, zda vůbec bude další vlna, ani jaké budou podmínky. „Jakým způsobem bude vyhlášena další vlna kotlíkových dotací teď nelze říci. Nejprve musíme vyhodnotit aktuální,“ dodala mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.