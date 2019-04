Přijela do Ústí v úterý 16. dubna se skupinou žen z Lovosic, kde působí už řadu let organizace Šance. Předsedkyní je Božena Plicková a vyprávět o lidových zvycích opravdu umí. Ve skleněných vitrínách byly uloženy vzácné exempláře, na stolech v miskách z přírodního materiálu odpočívaly nádherné kraslice ze soukromé sbírky usměvavé dámy. Deset standardních velikonočních technik doplňovaly ukázky fantazie, výrobky z perníku, ze dřeva, kukuřičného listí a papíru. Velikánský zajíc střežil vystavené poklady, zvláštní vůně zahřívaného vosku se mísila s parfémem obdivovatelek, které nešetřily chválou. Praktická ukázka zaujala stejně tak jako vyprávění o sběrateli z USA, který osobně navštívil Olgu Pětníkovou.

"Dnes je všechno možné. Přes internet se spojil jeden Američan a Asociací malířů kraslic ČR a tak jsme se později potkali. Profesí byl tento pán restaurátor umění a doma si pořizoval nějakou sbírku. Asi to nebyla pouze naše tradiční velikonoční výzdoba. Koupil si celou sadu od pštrosího vejce, přes husí, kachní, slepičí a perličkové. Nemá pouze mé výrobky, odvážel si i další práce jiných žen, vždy celou sérii. Já se o kraslice zajímám čtyřicet let, nikdy jsem je nepočítala, ale budou to stovky hodin strávených nad stolem s různými pomůckami, teplým voskem a barvami. Tady předvádím voskový reliéf. K ohřátí speciálního bílého vosku používám lihový kahan, paní Boženka pracuje se stejnou technikou, ale má více voskových barev a elektrický vařič. Šablonu neuznávám, každá kraslice je vlastně originál, prvním tahem určuji téma, nebo kresbu. Klasické slepičí vajíčko vyzdobím klidně za pět minut, ale některé složité vzorce vyžadují i hodiny soustředění. Zdobená pštrosí vejce jsou vlastně neprodejná, to je už takové malé umělecké dílo. Víte, že jsou původně zelená," končí svůj krátký vstup do odborné diskuse Olga Pětníková, Mistryně lidové umělecké tvorby.

Tento vzácný titul ji udělila Asociace malířů kraslic ČR, která sídlí v obci Libotenice nedaleko Terezína. Civilní profesí je paní Olga stavební inženýr, mezi další velké koníčky patří volejbal.

Ještě déle než paní Olga zdobí kraslice předsedkyně spolku Šance Lovosice Božena Plicková.

"Každá technologie zdobení kraslic vyžaduje jiný přístup, náročné je vyškrabávání jednotlivých vrstev, něco jiného je třeba drátkování, to je dnes hodně populární. Slámování vyžaduje zvláštní přípravu materiálu, kresba modrou tuží připomíná ornamenty cibuláku, nejčastěji se používá vosková kresba a ta má několik vlastních metod zobrazení. Vždy to je o trpělivosti a ohromné pokoře k tradicím, které se pomalu zase vrací na scénu. Byla jsem tu tři dny a musím poděkovat vedení muzea za skvělé pracovní podmínky, ale zájem o výstavu byl minimální. V Lovosicích, nebo v Litoměřicích je plno. Děti si to chtějí vyzkoušet, maminky se zajímají o drobnosti, pomůcky, trvanlivost díla atd. Jeden tatínek se mě ptal, zda máme nějakou vlastní techniku na vyfoukávání vajíček, když jich je víc. Jednou jsme použili malý kompresor, když nabídka byla 1000 vajec za jeden den. To bylo v jednom potravinářském podniku, nic se nevyhodilo, beránci chutnaly všem. Jinak používáme vlastní plíce a speciální balonek. Někdy je to i druh terapie, hodně spolupracujeme se seniory," vysvětluje šikovná paní a přes zdobené vajíčko posílá pozdrav do Deníku. Takovou kraslici nikdo nemá!

Miroslav Vlach