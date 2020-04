Za málo peněz hodně muziky. Tak lze shrnout současné aktivity regionálních sbírkových institucí na internetu v době, kdy se do nich kvůli koronaviru nemůžou vypravit lidé osobně. Ať už na webových adresách krajských galerií a muzeí najdete videoprohlídky výstav s hudebním doprovodem či komentářem kurátora, kvalitní fotografie artefaktů nebo přímo virtuální prohlídky celých expozic, o všech platí, že je instituce připravily rychle a zaplatily za ně překvapivě malou částku na to, jak zajímavé zážitky pro příznivce kultury připravily. Z virtuálního prostředí navíc výstavy s pominutím nouzového stavu nejspíš nezmizí. Galerie a muzea si tak vlastně udělaly „strýčka“ na dobu, kdy se otevřou a jejich pracovníci opět budou mít spoustu jiné práce.

„Díky“ pandemii a nouzovému stavu se můžete vydat na virtuální prohlídku sídla teplického muzea, tedy zdejšího zámku, i některých jeho expozic. „Pro vytvoření virtuální prohlídky jsme oslovili profesionála, který vedle prohlídky na míru muzea vloží obdobnou prohlídku také do Google Maps Street View. Tím pádem bude naše muzeum opět o trochu dostupnější a viditelnější na mapě,“ popsal ředitel Radek Spála.

Příprava prohlídky trvala asi týden, práce profesionála na místě několik hodin a zhruba do týdne bylo „vymalováno“. „Náklady nebyly závratné, vešli jsme se i díky vstřícnému a individuálnímu jednání pod dvacet tisíc korun,“ dodal Spála. V Teplicích si monitorují i návštěvnost on-line aktivity. „Jen za první týden, kdy byla virtuální prohlídka ještě v neúplném režimu, ji navštívilo přes 330 zájemců. A to považujeme za velmi slibný začátek,“ konstatoval ředitel.

Prohlídky stálých expozic, komentovanou prohlídku výstavy či obrazovou pozvánku s podcastem na tu další nejbližší najdete na webu litoměřické Severočeské galerie výtvarného umění. Videa tu vznikla částečně svépomocí, částečně ve spolupráci s regionální televizí. A galerii to nepřišlo na víc než pár tisíc.

„Podle čísel, která udává zejména sociální síť YouTube, naše videa z galerie a pozvánky zhlédlo téměř 300 lidí,“ vyčíslila zájem o výstavy litoměřické galerie ve virtuálním prostředí její mluvčí Šárka Beáta Joklová. Během uzavření galerie a epidemie koronaviru navštívilo také necelých 3 tisíc lidí web galerie. „Ze zkušenosti víme, že on-line pozvánky a videa zajímají návštěvníky i po skončení výstav, kdy některé mají stovky zhlédnutí,“ dodala mluvčí.

Weby galerií a muzeí v kraji



Roudnice nad Labem: www.galerieroudnice.cz

Litoměřice: galerie-ltm.cz

Louny: www.gbr.cz

Most: www.muzeummost.cz

Teplice: www.muzeum-teplice.cz

Chomutov: www.muzeumchomutov.cz

Virtuální prohlídky výstav připravili v mosteckém Oblastním muzeu a galerii, podobné také v chomutovském Oblastním muzeu. „Nejsou to žádné drahé peníze, je to v jednotkách tisíců korun,“ řekl k nákladům ředitel mosteckého muzea Michal Soukup. Připomněl, že ministr kultury Lubomír Zaorálek vyhlásil kvůli koronaviru program pomoci i pro sbírkové instituce. „Pokud by tam bylo něco i pro instituce zřizované krajem, předpokládám, že jak já, tak i kolegové z ostatních muzeí a galerií se pokusíme z toho aspoň nějaké prostředky čerpat. Jednak za návštěvnost, která nám vypadla, a pak na projekty, které přímo souvisí s prezentací institucí v době koronakrize,“ popsal ředitel. Pokud by jeho a další instituce měly jistotu, že jim ministerstvo nebo jiné samosprávy přispějí přímo na on-line aktivity, dala by se nejspíš udělat na webu ještě větší „paráda“ než za tisíce, maximálně menší desítky tisíc, když tyto instituce takové výdaje v jejich rozpočtech neplánovaly.

Dělají to roky

On-line prezentaci stálých expozic i dočasných výstav připravili také v lounské Galerii Benedikta Rejta. Podobně jako pro ostatní, ani pro tuto instituci nejde o nic nového pod sluncem. „Od roku 2005 na našem webu zveřejňujeme výstavy on-line včetně pohledů do expozic, interaktivních prezentací vystavených děl, katalogů, vernisáží či recenzí,“ upozornila ředitelka galerie Alica Štefančíková s tím, že tu zároveň průběžně pořizují umělecké filmové dokumenty výstav. „Jedná se o naši obvyklou činnost, takže finanční náklady ani časová náročnost nepřesáhly plánované limity předešlých let,“ vysvětlila ředitelka.

V Roudnici nad Labem zase „pověsili“ informace dokonce o všech předmětech sbírky tamní galerie včetně fotografií ve vysokém rozlišení na webumenia.sk. „Je to souhrnný katalog mnoha slovenských i českých galerií, zabývajících se výtvarným uměním,“ přiblížil ředitel roudnické Galerie moderního umění Miroslav Divina. „Příprava zabrala více než měsíc velmi intenzivní práce a vzhledem k tomu, že jsme většinu vyřešili sami, zaplatili jsme pouze za převaděč dat, a to částku prakticky symbolickou,“ uzavřel ředitel.

Virtuální prohlídky vytvořilo i Ponte Records. Miroslav Kuželka tvrdí: 3D modely nalákají lidi do muzeí a galerií

Virtuální prohlídky expozic v mosteckém a chomutovském muzeu připravilo mostecké nahrávací studio Ponte Records. „V muzeích se báli, že si to lidé prohlídnou doma a pak tam nepřijdou. Opak je pravdou,“ říká Miroslav Kuželka ze studia.

Kdo inicioval přípravu virtuálních modelů expozic muzeí v Mostě a Chomutově?

Bavili jsme se o tom s vedením mosteckého muzea už delší dobu, toto období tomu akorát nahrálo. Předtím měli v muzeích trochu strach, že si to lidé prohlídnou doma a pak tam nepřijdou. Ukazuje se, že opak je pravdou. Virtuální prohlídka lidi naláká, chtějí to vidět na vlastní oči.

Jak se dělá 3D model výstavy?

Používáme speciální skener, kde jsou dva druhy čidel. Jedna optická, jde vlastně o sadu fotografických objektivů, které snímají, jak prostor vypadá. Druhá čidla mají neviditelnou infračervenou mřížku a měří prostor. Vytvoří drátěný model, na který se nanese textura všech optických čidel a vytvoří 3D model.

Kolik času to zabere?

Několik hodin podle toho, kolik má místnost a expozice zákoutí. Musíme vše naskenovat ze všech stran, aby to vytvořilo hezký model. Zpracovávání dat trvá další desítky hodin.

Šlo teď o vaše první a poslední virtuální modely pro kulturní instituce v regionu?

Dříve jsme skenovali byty nebo hotely, ale i mosteckou knihovnu či zdejší Mezinárodní památník II. světové války. Čeká nás ještě práce v Chomutově. A budeme posílat všem muzeím v kraji informaci, že by mohla využít našich služeb.