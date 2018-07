Na vývoji bezpilotních aut pracují také studenti v Ústí

Ústí nad Labem - Videa z testovacích jízd analyzuje v krajském městě 90 lidí.

Auto bez řidičeFoto: ČTK

Ambiciózní scénáře dopravy v České republice počítají s tím, že do dvaceti let by se na silnicích mohla objevit první vozidla bez řidiče, ať už osobní auta či veřejné hromadné prostředky. Flotily autobusů, které nikdo neřídí, testují už například ve švýcarském městě Sion nebo v americkém Las Vegas.

Ani krajské Ústí nad Labem nechce zůstat pozadu a druhým rokem tady společnost Valeo ve spolupráci se zdejší univerzitou spolupracuje na projektu zpracování videí z testovacích jízd bezpilotních aut. „Senzory, které takto testujeme, poté slouží k různým funkcím autonomního řízení, například v Audi A8,“ řekl mluvčí společnosti Valeo Iffland Gabor.

Do zpracování videí je aktuálně zapojeno na devadesát lidí, převážně studentů. Projekt začínal v technologickém centru Nupharo u Libouchce na Ústecku, následně se přesunul na ústeckou univerzitu a nové zázemí teď našel v coworkingovém centru Node5. Spolupráci na vývoji tzv. autonomních řídicích systémů rozeběhlo na jaře 2017 Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK).

„Přesun z periférie do města se nám osvědčil. Jsme teď blíže potenciálním zájemcům o zaměstnání na hlavní pracovní poměr, ale i brigádu. Projekt byl prodloužen minimálně do konce tohoto roku a nabíráme stále nové posily,“ doplnil manažer projektu Petr Achs.

Jak doplnil, společný projekt na vývoji autonomních řídicích systémů mezi UJEP a společností Valeo se stal historicky nejvyšší výzkumně-vývojovou zakázkou ústecké univerzity v řádu milionů korun.

„Studenti UJEP zpracovávají videozáznamy z kamer umístěných na vozidlech, a to za účelem anotování statických objektů, jakými jsou například svodidla, a objektů dynamických, mezi které patří chodci a jiná vozidla, případně zdrojů světel, odrazů světel a dopravních značek,“ řekl za marketingový tým ICUK Petr Vít.

Podle jeho slov projekt aktivizuje mladé lidi a umožňuje jim pracovat na vývoji top technologií přímo v regionu. „Vytváří se tím také úplně nová znalost v high-tech oblasti, a to by mělo být novou prioritou i pro rozvoj regionu,“ prohlásil Vít s tím, že díky projektu se o Ústí a jeho aktivity spojené s auty bez řidičů začínají zajímat významní investiční hráči a instituce doma i v zahraničí.

„Například Fraunhofer, ČVUT, Škoda Auto nebo Vodafone se chtějí zapojit do další spolupráce. Téma velmi dobře rezonuje u našich saských partnerů. I díky tomu jsme zapojeni do práce v platformě pro autonomní mobilitu fungující při ministerstvu dopravy,“ zmínil Vít.

A kdy se předpokládá, že by se mohla bezpilotní auta začít v Ústí nad Labem testovat? „Závisí, o jakém stupni autonomnosti se bavíme. Hlavní komplikací je legislativní prostředí, které zatím neumožňuje jízdu plně autonomních vozidel. Částečně autonomní auta lze testovat i teď, a to do stupně 3, kde se řidič nemusí věnovat řízení, ale musí být schopen převzít kontrolu,“ řekl Vít.

Kde se přesně budou auta testovat, zatím není zřejmé. „Odpověď dá aktuálně připravovaná studie proveditelnosti. Bude hotová pravděpodobně na přelomu září a října 2018,“ dodal Vít.

Aktivity v oblasti autonomních aut jsou podle jednoho ze spoluvlastníků Node5 Martina Hausenblase jednou z vlaštovek vývoje v oblasti autonomních aut v Ústí.

„Projekt prokázal svoje právo na život a přijdou další části vývoje a další společnosti. I proto jsme investovali do vybudováni coworkového centra NODE 5, které se stane centrem inovací a start-upů v Ústí,“ řekl Hausenblas.