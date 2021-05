„Přišli jsme na točené pivko. Měli jsme velkou chuť,“ hlásí dva kamarádi, kteří se na jedné z otevřených předzahrádek zastavili cestou z práce. „Najíst se, vyvětrat se z kanceláře,“ říká na jiné odpočívající manažerka. „Příjemně posedět, na vzduchu, popovídat si,“ přidávají se manželé, kteří si vyšli do centra města na procházku. Všichni se shodují: „Konečně!“ I když počasí úplně nepřálo, sluníčko často střídal déšť, vyrazila první den po „koronavirové pauze“ na zahrádky restaurací, barů a hospod v Ústeckém kraji řada hostů.

Na zahrádce restaurace Pepe Lopez na ústeckém Mírovém náměstí bylo chvilku po poledni obsazených pět stolů. „Zašel jsem si na dobrý oběd. Už jsem se těšil, že někde posedím. S sebou to není ono a doma si tak neuvařím. Mám dneska volno, tak si k tomu dám i jedno nebo dvě piva,“ usmívá se Kamil Gajda. „A test mám, potvrzení mám v kapse,“ dodává.

Upozornění, co musí hosté splňovat, aby na zahrádku mohli vejít, mají v mexické restauraci hned u vchodu. K dispozici je také dezinfekce, mezi obsazenými stoly jsou velké rozstupy, obsluha je stále v respirátorech. „Lidé chodí. Jakmile jsme otevřeli, tak přišli první. Volají, jestli je volno, jestli mohou přijít. Jen to počasí by mohlo být lepší, občas se rozprší, ale zákazníci chodí i přesto,“ těší manažera restaurace Pepe Lopez Karla Kohlerta.

Mezitím na oběd přichází další hosté. „Konečně si nemusím nosit jídlo do kanceláře a jíst ho tam. Můžu v klidu posedět, najíst se, pěkně na čerstvém vzduchu, dát si kávu. Proto jsem přišel hned první den, těšil jsem se,“ vychutnává si v restauraci v centru města oběd a po něm kávu Zdeněk Truhlář.

Postupem času se zákazníci střídají. Přijdou se najíst, nebo jen posedět, na kávu, pivo nebo limonádu. Neodrazuje je ani ochlazení, spustil se také déšť. Přesto chodí další. Hodinu po poledni je stále obsazených pět stolů. O chvíli později zase svítí slunce, s deštěm se takto střídá prakticky celý den.

V restauraci při otevření zahrádky po „koronavirové pauze“ přichystali novinky. Nově vaří asijskou kuchyni, budou mít také pivní speciály. „Chtěli jsme lidi něčím novým potěšit,“ pokračuje Kohlert.

O kus dál, na Lidickém náměstí, sedí Jana Gottová s manželem Jindřichem na zahrádce Restaurace Ve střední Evropě. Usmívají se, mají radost z posezení na čerstvém vzduchu. „I když počasí není ideální, vyrazili jsme do města. Manžel už měl chuť na točené pivo. Tak chvilku posedíme, je to příjemné, snad zase vyleze sluníčko,“ líčí Jana Gottová.

Také tady všechna nařízení dodržují, hosté jsou u tří stolů, později se zaplní další dva. „Jsme tu se známou, prošli jsme se, dáme si nějaké teplé pití,“ přidává se Eva Sekyrová. V další restauraci na Lidickém náměstí jsou hosté u šesti stolů, v nedaleké vinárně u jednoho.

Také v Pivovarské šenkovně ve Velké Hradební později odpoledne přibývá hostů. „Pivko na zahrádce je paráda, už jsme se moc těšili,“ říká Tomáš Volráb. „Snad už to vydrží a budeme moci chodit dál,“ přidává se Jaroslav Zima, přiťukne si s kolegou a oba se napijí.

Namátkové kontroly

Restaurace, bary a hospody mohly mít dlouhé měsíce kvůli opatřením proti šíření koronaviru otevřená pouze výdejová okénka. Rozvolnění v pondělí 17. května jim umožnilo zpřístupnit předzahrádky. Tam ale smí jen hosté s potvrzením o očkování, prodělání nemoci nebo s negativním testem. Původně jej měli kontrolovat hospodští, po protestech to ale vláda přehodnotila a zodpovědnost přešla na zákazníky. Dohlížet na plnění nařízení mají hygienici a policisté. „Kontroly budeme provádět namátkově,“ předesílá krajská hygienička Lenka Šimůnková. Strážci zákona speciální kontrolní akce nechystají, nemají na to kapacity. Prověrky se mohou konat na oznámení, při běžné hlídkové a jiné kontrolní činnosti a podobně.