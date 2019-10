Loni se na ČD snesla kritika za úplné zrušení posledního večerního rychlíku z Děčína do hlavního města. Nepomohla ani rozhořčená intervence vedení kraje, města či ústecké univerzity na ministerstvu dopravy i ředitelství ČD. Rychlík totiž původně jako mezinárodní expres vypravovaly německé dráhy. Kvůli nízké rentabilitě ho však přesměrovaly přes Německo a ČD ho nahradily jen nedělním spojem. Vlak poté chyběl řadě lidí.

Jak ale potvrdila mluvčí ČD Gabriela Novotná, situace se změní od 15. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. Na trať bude tento poslední večerní rychlík z Děčína do Prahy vyjíždět i ve všední dny. Z Ústí bude odjíždět ve 22.06, do Prahy dorazí ve 23.34. „Ze strany Severočechů vzešel takovýto požadavek, kterému objednatel dopravy vyšel vstříc,“ řekla.

Ranní dojíždění do práce tímto směrem navíc posílí nový rychlík z Teplic ve 4.57, který do Prahy dorazí v 6.36. Zastaví také v Ústí, Lovosicích a v Roudnici. Jednoduší budou i večerní návraty díky novým vlakům z Prahy ve 21.34 s příjezdem do Teplic ve 23.11 a z Prahy ve 22.34 s příjezdem do Ústí jedenáct minut před půlnocí. Oba tyto vlaky zastaví také v Roudnici nad Labem a Lovosicích.

Na těchto dodatečných spojích dráhy nasadí i komfortní soupravy EuroCity. V pracovní dny zároveň zkrátí interval mezi rychlíky linky R20 tři páry vlaků v úseku z Prahy přes Ústí nad Labem do Děčína.

Nadšeně na zavedení nových vlakových spojů reagoval ředitel Činoherního studia Jiří Trnka. „Zrušení posledního večerního vlaku nás trochu vymazalo z divadelní mapy. Nejezdili k nám kritici, neměli jak se dostat zpět. Už jsem uvažoval, že je snad budeme vozit,“ řekl.

Změny si v souvislosti s neúspěšným bojem za opětovné zavedení vlaku pochvaluje i vedení města Ústí. „Jsem ráda, že se to nyní podařilo prosadit. Ta spojení naše město i návštěvníci potřebují,“ uvedla náměstkyně primátora Věra Nechybová.

Pohodlnější cestování

Není to poslední slibovaná drážní změna k lepšímu. U souprav rychlíků linky R20 ve směru Praha – Ústí nad Labem – Děčín a zpět národní dopravce plošně vymění vozy za modernější první generaci InterCity. V první třídě nabídne elektrické zásuvky 230 voltů pro napájení elektroniky, nové sedačky a u každého místa individuální sklopný stolek.

Podle provozovatele serveru o hromadné dopravě Vlcoun.cz Filipa Vlčka nové vagóny druhé třídy nabízí kombinované uspořádání oddílů pouze se šesti sedačkami namísto osmimístných lavic v kupé a velkoprostorovou část, kde jsou stejně jako v první třídě pouze tři místa na šířku vozu. „Wi-fi vcelku funguje, horší to bývá se zásuvkami. Za to ale ČD asi nemohou,“ poznamenal Filip Vlček.