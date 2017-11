Nad Ústím leží mlžná poklička

Ústecko - Ústecko vyčerpalo všechny dny, kdy mohou koncentrace prachu v ovzduší překročit limity.

Ústecký kraj přiklopila mlžná poklička.Foto: Deník / Nešetřil Roman

Mlžná poklička přiklopila ústeckou kotlinu. Inverze je tady. Meteorologové uklidňují, že tu nepobude dlouho, a nehrozí tak přílišný nárůst koncentrací škodlivin v ovzduší. Na druhou stranu ale veškerá další překročení limitů prachu už budou „za čarou“.

ÚSTÍ JE NA HRANICI

Ústecko totiž vyčerpalo zákonem povolených 35 dní v roce, kdy koncentrace prachu PM10 v ovzduší mohou překročit hraniční hodnoty. „Ústí nad Labem je na hranici, dalším městům na severu Čech zbývá jeden či dva dny,“ poznamenal lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Ten roky sleduje, jak lidské zdraví ovlivňuje prach, který lidé běžně vdechují, a upozorňuje, že dlouhodobým neřešením tohoto stavu se ČR vystavuje žalobě a sankcím ze strany EU.

Například ve čtvrtek po poledni dosahovaly hodnoty PM10 v Ústí pouze uspokojivých žlutých čísel: limit 50 mikronů na kubický metr překročen tou dobou nebyl, hodnota se k němu ale výrazně přiblížila. Ve Všebořicích činila 41 a v centru 43 mikronů. I na tom má inverze svůj podíl.

Prozatím to podle meteorologů vypadá, že se smogové situace ještě nemusíme bát. „Inverze může přispět k postupným nárůstům koncentrací škodlivin. Neočekáváme však, že bude trvat dlouho,“ uklidňoval Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově. Podle něj by mělo výrazné zlepšení přijít už v sobotu večer s přechodem studené fronty.

Meteorologové zároveň upozorňují, že skutečně nelze předpovědět počasí na víc než týden dopředu. To znamená, že také nelze říci, jak často během zimy Ústecko inverze potrápí. Minulé zimy nebyly příliš chladné, a tak nás smog dusil častěji. Právě polétavý prach tvořil jeho nejvýznamnější složku.

Podle lékaře Šuty ve srovnání s rokem 1989 se podařilo výrazně zmírnit znečištění oxidy síry, ale co se prachu týká, o moc lepší to není. „Ve městech to má souvislost s nárůstem dopravy. Velký podíl na produkci prachových částic mají takzvaná lokální topeniště, tedy domácí kamna a kotle. Ročně u nás předčasně umírá kvůli prachu 10 až 11 tisíc lidí,“ upozornil Šuta.

Ke zlepšení mohou přispět různé dotační tituly i praktická opatření. Například výrazná změna orientace městské dopravy z automobilové individuální na MHD, využívání autobusů na CNG a trolejbusů s nízkou spotřebou elektřiny i výměna starých kotlů za nové.

Na to ostatně ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s kraji připravilo takzvané kotlíkové dotace. Ačkoliv je o ně velký zájem, lze ještě letos podávat žádosti o příspěvek na nový kotel či tepelné čerpadlo. „Můžeme ještě podpořit 144 žadatelů,“ dodal včera krajský radní Martin Klika.