Vedení zoo i město Ústí coby její zřizovatel nedoporučují, aby lidé fondu peníze posílali. Město také pracuje na právních krocích, které mají činnost fondu prověřit.

Na informaci, že Folivora peníze pro zoo nadále vybírá, reagoval mluvčí ústecké zahrady Matěj Kynšt s tím, že zoo doposud žádné finanční prostředky od fondu nedostala. „Spolupráci s nadačním fondem Folivora jsme ukončili a nadále se distancujeme od jeho činnosti. V současné době pouze vyjednáváme, abychom vybrané dary získali,“ sdělil Kynšt.

Podle pověřeného ředitele zoo Dušana Usvalda se prý po jednání se zástupci nadačního fondu nezdá, že by se situace změnila. „Z jejich strany není vůle zoologické zahradě dary poskytnout. Nyní podnikáme kroky k získání oprávněných finančních prostředků,“ sdělil Deníku.

Usvald také doporučuje všem dárcům, kteří měli snahu podpořit zoologické zahrady, aby zažádali nadační fond o navrácení poskytnutých darů.

Nadační fond Folivora vznikl v roce 2017, účelem jeho existence je podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje zoologických zahrad v republice ať už zlepšením životních podmínek chovaných zvířat nebo vytvářením podmínek pro stavbu i rekonstrukce pavilonů. Jeho jméno znamená latinsky „listožravci“ a je pojmenováním pro lenochody.

Šéf fondu Karel Sladký se brání tím, že fond má status, který prý ovlivnila sama ústecká zoo a podle něhož byl zaregistrován u krajského soudu. „Shromažďujeme finance i pro další zoologické zahrady. Pro zaslání peněz stačí, aby o ně vedení zahrady požádalo, hned je bude mít na účtu. To se týká koronavirové sbírky, pro ústeckou zoo je připraveno 100 tisíc korun. Ostatní peníze na projekty se vážou na stavební povolení, konkrétně na Asijský dům a pavilon zoborožců,“ uvedl Sladký. Z celé situace není nadšený, jelikož už prý kvůli rozchodu s ústeckou zoo museli vrátit některé dary. „Doposud jsme vrátili přes 20 tisíc, další budou následovat,“ poznamenal Sladký.

Město Ústí nad Labem chce finanční toky a činnost fondu prověřit, a proto se chystá podat na vedení fondu trestní oznámení. „Pracuje na něm naše právní oddělení. Podáme ho během několika dní,“ informovala ústecká radní Eva Nováková, která má zoo na starosti.

Situace, která nastala po vypovězení smlouvy, fondu příliš na kreditu nepřidala. Na sociálních sítích někteří diskutující mají za to, že pravda není tak černobílá a bude někde uprostřed. Povětšinou ale na fondu nenechali „chlup suchý“. Například Hana Paterová: „Tohle je přesně ten důvod, proč do žádných fondů nic neposílám. Proto nechávám korunky přímo v zoo. Kasička u slonů například, děti to baví a jde to přímo vám,“ popsala.

Do diskuse se zapojil i bývalý ředitel Jiří Bálek. „V roce 2015 jsem návrh, aby ústecká zoo do takového projektu šla, odmítl a udělal jsem dobře. Bohužel mí nástupci byli jiného názoru. Doufejme jen, že to zoo u potenciálních partnerů do budoucna nepoškodí,“ dodal.