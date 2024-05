Ve čtvrtek ráno nadchod drtivá většina lidí skutečně brala obloukem, k přilehlým zastávkám přebíhali silnici. Za půl hodiny nadchod využilo pouze pět lidí.

„Já ho nevyužívám, podívejte se, jak vypadá. Navíc je to přes něj podstatně delší. Chodím přes silnici a dělají to i důchodci s vozíkama, chodí do místních obchodů. V zimě se tam nedá jít vůbec, jsme rádi, když odklidí chodníky, nadchod tu nikoho nezajímá,“ řekla dlouholetá obyvatelka Všebořic Eva, v místě bydlí už 40 let.

Starší muž Miroslav si nevábného stavu nadchodu všiml už před mnoha lety. „Já sám ho používám. Nadchod bych určitě ponechal, tak nějak sem patří, jen ho trochu dát dohromady,“ zamyslel se Miroslav.

Dopravní peklo v Ústí se blíží. Víme, které silnice město zavře kvůli Benešáku

Dokonce zbouráním dosluhujícího nadchodu se už před pěti lety zabývalo město Ústí nad Labem. Uvažovalo se o přechodu, který v místě chybí. Ústí dokonce už téměř před dvaceti roky vypracovalo projekt, který počítal s přestavbou zdejší křižovatky. Nic se ale nezměnilo, nadchod dál chátrá.

Ústecký deník oslovil magistrát města, který prostřednictvím mluvčí Romany Macové uvedl, že s plánovanou změnou statutu města dojde k převzetí nadchodu do majetku magistrátu. Nyní je nadchod majetkem příslušného obvodu.

„Odbor dopravy a majetku se po převzetí nadchodu bude jeho stavem zabývat. Protože se jedná o krajskou komunikaci, proběhne také jednání s krajem o možných bezpečnostních prvcích,“ prozradila Macová.

Pátrání po ztraceném chlapci z Ústí bylo úspěšné, hoch je v pořádku

Zda dojde v blízké budoucnosti k demolici, rekonstrukci, nebo k alespoň částečnému zvelebení nadchodu, je v současnosti velkou neznámou, což řada Ústečanů nese rozporuplně.

„Každým odkládáním a dlouholetým neřešením se jen prohlubuje šance, že tu auto někoho sestřelí a dojde k úmrtí. Srážek tady přitom už bylo dost. Všebořice jsou jednou z nejzářivějších čtvrtí v Ústí, ale i tady je vidět šlendriánský přístup,“ přidal svůj pohled sedmadvacetiletý Lukáš.

Ke srážce vozidla s člověkem dochází v blízkosti nadchodu pravidelně, od roku 2010 eviduje Centrum dopravního výzkumu minimálně šest takových střetů. S největší pravděpodobností jich ale bylo daleko víc, ne každý incident se totiž zavede do evidence.

„Několikrát jsem byla svědkem, že tu někdo uhýbal před autem na poslední chvíli. Nehodu jsem tu naštěstí nikdy neviděla, ale o srážkách auta s člověkem pod nadchodem slýchávám pravidelně. Snad se něco změní a bude tam třeba přechod,“ zamyslela se procházející paní Milena.

Slovan už umazal třetinu dluhu. Bez pomoci města ale stejně hrozí krajský přebor