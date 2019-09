„Dostali mě do kolen, rád jsem si je poslechl a užil. Těší mě, že jsme na letošní Barevné planetě mohli publiku nabídnout zrovna nadějné Demowave,“ řekl Ústeckému deníku Jan Kubíček z ústecké Poradny pro integraci, který etnický festival Barevná planeta před dvaceti lety zakládal a dodnes zde pořádá.

Přitom parta okolo zpěváka, hráče na klávesy a autora písniček Theodora Vonky (15) z gymnázia Jateční poslední týdny v Ústí hraje „kde se dá“. Po Barevce nadchl její svěží ambiciózní pop v sobotu 14. září odpoledne také Mírové náměstí na oslavách výročí 770 let královského města Ústí nad Labem.

Bacily: Kluci, jste výborní

„Kluci, byli jste výborní. Dobře hrajete, pěkně to zní,“ řekl mezi řečí kapele kytarista Bacilů. Skupina v čele s Janem Neckářem právě nastupovala na jeviště, kde se chystala odehrát své největší hity a doprovodit tak čestného občana Ústí Václava Neckáře. „Je radost, když to řekne muzikant, který už toho tolik dokázal a zažil,“ nadchla hláška kytaristu Demowave Jendu Licka.

„Asi už teď dost hrajeme, i když jen po kraji. A to jsme ještě ani nic nevydali. Až pár písniček v Tajným studiu u Honzy Brambůrka natočíme, koncertů přibyde,“ věří kytarista Demowave. Jeho kapela pak ještě v sobotu večer hráli v Ústí na Klíši na celonárodním sousedském festivalu Zažít Alšovku jinak. Vystřídala tak na improvizované scéně hitové Brass Bombers.

Že zníme jako Depešáci? To ta elektronika

Proč si čtyřka říká Demowave? „S Honzou se známe asi tři roky, ale dlouho jsme nemohli přijít na název. Ale pak nás napadlo slovo Demo, přidali k němu Wave a bylo to,“ popisuje kytarista Licek. A že má skupina blízko k hudbě britské legendy Depeche Mode? „To možná teď, když jsme přidali víc elektroniky. Ale Depešáci, ti jsou jen jedni,“ oponuje kytarista. Naše hudba je alternativní styl, který se mísí s diskem,“ popisuje. „Spíš se snažíme využívat taneční techniky, které kapely využívaly v 80. letech. Proto možná ta podobnost s Depeche Mode,“ soudí. „Snažíme se hudbu dělat tak, aby byla co nejrychlejší a s lidmi trochu hýbala.“

Texty píše většinou Theo. „Jsou o mých pocitech, o tom, co právě prožívám. Často o lásce, většinou jsou pozitivní, snažíme se je nasměrovat tak, aby bavily lidi, A aby to bylo od srdce,“ vysvětluje hráč na klávesy. „Jejich nálada většinou vzejde z našeho jamu. Z nálady, jakou právě máme,“ doplňuje ho kytarista. Kapelu s nimi tvoří baskytarista Josef Marek a bubeník Antonius Gabriel. A co autora textů dokáže naštvat? „Jak lidi ničí přírodu, co dělají se světem. Ale spíš osobní věci, než ty globální,“ vyjmenovává Theo. Pohodlnější je pro něj psát i zpívat anglicky. I když producent Honza Brambůrek věří, že i čas češtiny u této mladé kapely přijde. „Zpívám i píšu v angličtině, co pamatuju. Tahle řeč mi zkrátka vždycky ve sluchátkách hrála víc, zněla líp,“ ohlíží se.

Sál Hraničář je osudový

Osudovost Veřejného sálu Hraničář pro kulturu v Ústí se ukázala i v případě Demowave. „Právě tam jsme měli svůj první koncert. Honza Brambůrek se o něm dozvěděl od našich kamarádů. Slovo dalo slovo, začali jsme dělat spolu,“ ohlíží se Jan Licek. „S Honzou od té doby spolupracujeme, bavíme se navzájem. Jsme za něj rádi, je velká osobnost místní muziky. Koncert, který jsme odehráli na Mírovém náměstí k 770. narozeninám města Ústí, zvučil on. Je vstřícnej, těšíme se každou další spolupráci s ním. Je ochotný a hlavně vždycky ví, o čem mluví,“ shodují se Jan a Theo.

„V oboru už je dost dlouho, je zkušený. Jeho a Imlaufovy Houpací koně už taky posloucháme roky. Odmala je máme rádi, dost nás ovlivnili. Bez Honzy Brambůrka a Jiřího Imlaufa by zkrátka tady v Ústí byla muzika dost jiná,“ soudí oba mladí muzikanti z nadějné party Demowave.

Gabriel: Těšíme se na svůj první singl

A co ji čeká, jaké má „podzimní“ plány? „Na říjen už máme u Honzy zamluvený Tajný studio, chceme tu točit singl pro Spotifly. Líbí se nám zvuk toho studia, je pěkně zařízený, jsme za něj rádi,“ dodává Jenda Licek.

Antonín Gabriel ho od bicích doplňuje. „Až vydáme singl, těším se na ohlasy na něj. A na další společnou práci. Pokaždé se na všem dohodneme. Stačí, aby se někomu z nás čtyř novinka nelíbila, a jde pryč. Bavit mě budou i koncerty,“ těší se a dívá do budoucna bubeník.

RADEK STRNAD