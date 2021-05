178 tun v pohybu. Po dálnici D8 pojede v noci na pondělí nadměrný náklad

Z hraničního přechodu Krásný Les až do Mladé Boleslavi. Taková bude cesta nadměrného nákladu, plánovaná už za pár dní. Řidiči, kteří by ho mohli na Ústecku nebo Litoměřicku potkat, by měli být opatrní.

Přeprava nadměrného nákladu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Nadměrný náklad vyjede na české území z hraničního přechodu Krásný Les v neděli 16. května půl hodiny před půlnocí. Jak informovala policejní mluvčí Šárka Poláčková, souprava bude měřit na délku 31,5 metru, vysoká a široká bude 4,4 a 4 metry a hmotnost dosáhne bezmála 178 tun. „Ústeckým krajem projede v nočních hodinách po dálnici D8 směrem do Prahy, odkud bude asi hodinu po půlnoci v pondělí 17. května pokračovat dále do Mladé Boleslavi,“ přiblížila časový rozvrh Poláčková. Plánovaná trasa přepravy

Krásný Les, hraniční přechod, ex. 87 – Lovosice - Praha, Cínovecká - Praha, Chlumecká - D11 exit 18 – Kluk – Bezděčín - Mladá Boleslav