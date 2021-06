Jak vysvětlila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová řidič řídil nákladní soupravu tvořenou tahačem a návěsem. Nadměrný náklad přitom dosahoval celkové šířky skoro pět a půl metru. Náklad zasahoval do protisměrného jízdního pruhu o půl metru. „Při vjetí do tunelového celku Panenská ve směru jízdy na Německo se levou částí přepravovaného nákladu střetl s levou zadní částí nákladní soupravy,“ popsala.

Náraz poškodil obal nadměrného nákladu a levou zadní část návěsu. Jak se Rumun snažil vyhnout nárazu, poškodil stěnu tunelu. V podstatě do ní vyryl rýhy a zároveň poškodil přívodní kabeláž k rozhlasovým hlásičům. Naštěstí si podle mluvčího ústeckých hasičů Lukáše Marvana nehoda nevyžádala asistenci záchranářů, ať už hasičů, nebo zdravotníků. „Z toho data tu mám jednu nehodu, v Jiřetíně pod Jedlovou kolem desáté. Čili my jsme tam nebyli,“ řekl Marvan, podobně odpověděl i mluvčí záchranné služby Prokop Voleník: „Naštěstí jsme tam vyjet nemuseli,“ řekl.

Policisté u řidičů po nehodě provedli dechovou zkoušku. „Byla negativní. Poté jsme dopravní nehodu na místě zadokumentovali a bude postoupena správnímu orgánu k dořešení. Firmě, která kamiony vyslala, hrozí sankce dvakrát půl milionu korun,“ pokračovala Hyšplerová s tím, že policisté nechali obě soupravy s nadměrným nákladem odstavit mimo dálnici do doby, než si speditérská firma obstará potřebná povolení od ministerstva dopravy.

Náraz na zařízení tunelu způsobil škody, jejichž součet přesáhl částku jednoho sta tisíc korun. Bohužel opravy nejsou jenom o výměně kabelu. Podle vedoucího Střediska správy a údržby dálnic sem nebylo možné ani vpustit auta. „Tunely byly zavřené asi hodinu,“ informoval.

Odborník na bezpečnost v dopravě a bývalý koordinátor BESIP v Ústeckém kraji Jan Pechout připomněl, že kromě povolení musí nadměrný náklad mít také za určitých podmínek doprovod, ten jede po dálnici za nákladem a světelnými rampami dává těm, kdo je dojedou na vědomí, že je třeba zpomalit. „Řidiči musí být trpěliví a s předjížděním počkat na vhodné místo. Je to jen o trpělivosti. Někdy ten řidič nadměrného nákladu uhne ke kraji a nechá kolonu projet,“ líčil.

Co se tunelu týká, podle Pechouta stačí, aby nefungoval jeden zabezpečovací prvek a tunel je potřeba uzavřít. Kdyby hlásič nenahlásil například požár, nebo nehodu, překážku na silnici, byl by to prý problém, který může způsobit tragédii. Prostě to není jen o výměně kabelu, ale o uzavření celého tubusu, než se vše opraví, vymění a odzkouší.

„Tunely jsou obecně nebezpečné, jelikož se tam kvůli stísněnému prostoru nedostanou včas složky záchranného systému. Nelze to svrchu, z boku, nelze udělat záchranářskou uličku, není tu odstavný pruh, jsou tu naopak vysoké obrubníky, nevjedete na ně autem, abyste udělal místo hasičům nebo sanitě. Velká opatrnost je na místě,“ varoval.