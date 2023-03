První máj připadl v roce 1905 na pondělí. Ten den byl důležitý pro občany Vaňova nikoliv proto, že by se měl slavit svátek pracujících, ale protože byla u křižovatky dnešních ulic K Přejezdu a Vaňovská uvedena do provozu nová železniční zastávka. Dnes k nenápadným zbytkům bývalé zastávky sice vede schodiště, ale ze samotné čekárny zbylo jen torzo. Pokud náhodný kolemjdoucí neví, co tu bylo, působí schodiště vedoucí „do nikam“ naprosto nelogicky.

„Žiju tady celý život, ale na nádraží si tady tedy nepamatuji,“ přiznala sedmnáctiletá Veronika Remková, která bydlí nedaleko. Vzhledem k jejímu věku je to logické. O existenci nádraží věděla babička Světlana Velanová, která si ze Severní Terasy přijela do Vaňova pro vnoučka. „Ale kde přesně zastávka stála, to vám neřeknu,“ konstatovala paní Velanová, zatímco čekala s vnukem na autobus u zastávky Kotva. Nádraží stávalo zhruba 140 metrů od zastávky.

Další pamětnicí je paní Olga Havlová. S úsměvem, který vzbudila reakce na její jméno, jež je stejné jako u bývalé první dámy, vzpomínala na dobu, kdy se dalo z Vaňova dostat do centra Ústí nad Labem vlakem. „Samozřejmě, že jsme ji využívali. Teď, když to spojení není, je vidět, jak bylo užitečné. Od doby, co ji zrušili, jsme tady na Vaňově dost dopravně omezení. Autobus jezdí jen jednou za hodinu a v noci vůbec. Takže když se například vracíme z divadla, které se protáhlo, musíme si vzít taxík,“ vysvětlovala paní Havlová a dodala, že auto nemají. „I s cestou za lékařem je to komplikované, musíte jet o hodinu dřív, a když vám cestou zpět ujede autobus, ztratíte další hodinu,“ doplnila ji další zdejší obyvatelka čekající na zmiňovaný autobusový spoj.

Zmizelé nádraží Vaňov na dnes už historické fotografii.Zdroj: Deník/Topi Pigula

Zastávka Vaňov přestala sloužit na počátku osmdesátých let. V jízdním řádu 1981/82 již není uváděna. V devadesátých letech o její obnovu neúspěšně usilovalo město. „Vzhledem k rozvoji příměstské dopravy prověřuje v současné době Správa železnic možnost eventuálního zřízení zastávky v těchto místech, jako součást obnovy úseku Prackovice nad Labem – Ústí nad Labem. Zatím však není možné předjímat, jaký bude výsledek posouzení," oznámil Deníku tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Fungovala i pokladna

Víc si pamatují zdejší obyvatelé. „Bývalé vlakové spojení, které zahrnovalo i Vaňov, jsme využívali hodně. Například můj manžel, který jezdil do práce do Povrlů, tam nastupoval pravidelně. Dokonce se tam kdysi prodávaly i jízdenky, ale pokladnu později zrušili a lístky se kupovaly ve vlaku,“ vzpomínala paní Ludmila Zirhutová, která se z Vaňova přestěhovala do Krásného Března.

„Nádraží tady chybí, vlak tu naposledy zastavoval při povodních. Kdyby stavěl třeba jen na znamení, bylo by to super. Zajímavé je, že trať na Kladno má kolem města skoro všechny zastávky na znamení, takže to jde,“ uvažovala jedna z místních obyvatelek. Provizorní železniční zastávka zde skutečně byla zřízena při povodních v letech 2002 a 2013, kdy se vlakové spojení stalo pro místní obyvatele jediným spojením se zbytkem města. Voda totiž zaplavila příjezdovou silnici, která se tak stala zcela neprůjezdnou.

Internetový atlas drah udává jako den zprovoznění železniční zastávky na Vaňově 1. 5. 1905, ale v literatuře se dá najít i rok 1850. Zastávka byla uvedena do provozu poté, co se trať provozována rakouskouherskými státními drahami stala v úseku Dolní Zálezly – Ústí nad Labem hl. n. dvoukolejnou.