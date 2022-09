Na sociálních sítích oznámení vyvolalo debatu, zda by někdo mohl pomoci. Potíž ale je, že tenisová hala není v majetku spolku nebo sportovního klubu. Vlastní ji soukromá společnost, „eseróčko“, což znamená, že v podstatě nedosáhne na žádné dotační peníze. I kdyby ano, nejspíš by to prý nestačilo. Ostatně, dotace prý společnost nevyužívala nikdy, ani od města, či od státu a jeho agentur.

„Když jsem halu v roce 2005 kupoval, o dotace jsem se nestaral. To, že ji letos nenafouknu, je souhra několika faktorů. Jenom za napuštění zaplatím sto tisíc. Další faktor, pokud ji postavím a nebudu topit, stále ji musím udržovat správně natlakovanou. Stálo měsíčně nějakých patnáct až dvacet tisíc. Teď mě to bude vycházet na minimálně šedesát tisíc korun. To je situace, kdy jste na čtyřech stech tisících a kdyby přišel covid, tak musíme mít zavřeno a to je konec,“ popsal Šimůnek.

Na facebooku lidé sice vyjadřují jisté rozmrzení, ale nikoli vůči provozovateli. Spíš je rozčiluje drahota obecně. Třeba Ústečanka Jitka Hájková prý začíná přepočítávat elektřinu a plyn na zimu. „Lepší trávit zimu na Maledivách a ještě ušetřím sto dva korun,“ posteskla si.

Nebo uživatel vystupující jako Petr Sajby se prý ani nediví, že hala letos na zimu nebude nafouknutá. „Nedokážu si představit, kolik by stála hodina kurtu, aby se to vyplatilo. Ta cena topení musí teď být šílená. Škoda, hledat v dnešní době pomoc u státních či městských institucí, je těžké,“ napsal.

Na to provozovatel haly Šimůnek odpověděl, že topení na obvyklých patnáct stupňů by cenu zvedlo o nějakých 650 procent. „Čistě teoreticky, i kdyby město zavolalo, že mi dá 400 sta tisíc, tak do toho nejdu. Vidím situaci na trhu a nejsem schopen to uřídit. Vstupné by stálo kolem osmi stovek na hodinu a na to prostě nikdo nebude mít. Obzvlášť po tom, co lidem začnou chodit faktury, tahle drahota dopadá nejhůř na střední třídu,“ poznamenal.

Rozčarování nad tím ovšem vyjádřil i ústecký zastupitel Jiří Madar (UFO). „Hrozná zpráva, asi je dobíhají již ceny energií. Bohužel bude hůř pro všechny a dle informací za to nemůže zcela válka na Ukrajině, ale předchozí politika. No, co bude dál? Doma nebudeme topit a svítit, budeme nosit svetry a bundy, zkrachují fabriky, možná i nemocnice, nebudou fungovat sportoviště. Školy snad zadotují města, tak budou fungovat. Fakt super výhled,“ kritizoval.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) uvedl, že město podporuje sport zhruba padesáti miliony korun ročně. „Podpora sportu je otázka rozpočtu. Ústí poskytuje dotace klubům a sportovním jednotám, dokonce i národní sportovní agentura má pro ně dotace na provoz, ale nevím, jestli by se do toho vešel provozovatel haly jako soukromá společnost. Sám rád hraju tenis, ale je otázka, jestli bych si mohl osm stovek na hodinu, nebo dokonce tisícovku, dovolit,“ dodal.