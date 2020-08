Od minulého týdne přibylo na Ústecku dalších devět případů nákazy koronavirem. Celkem je zde 13 případů. Ke čtyřem mladým sportovcům od minulého týdne, kteří se nakazili na hokejovém soustředění pořádaném pražskou Slavií, přibylo sedm jejich rodinných příslušníků. Zbytek skupiny doplňují dva dělníci z Ukrajiny.

Všechny případy podle šéfky protiepidemického oddělení z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem objevili sami ústečtí hygienici, když prověřovali kontakty nakažených. „Nebyl to žádný komunitní přenos, další nemocní nám v Ústeckém okrese nepřibyli, a to po nich skutečně pečlivě pátráme a odesíláme několik desítek testů denně. Přesto je potřeba zůstat obezřetný a dodržovat všechna platná bezpečnostní opatření i hygienické návyky. Vidíme, jak rychle se lze nakazit,“ varovala epidemioložka Eva Patrasová.

Od pondělí začne platit nový vládní „semafor“ pro jednotlivé kraje, který bude vycházet z aktuálních čísel, jež jsou pro každý kraj jiná. Podle nich pak hygienici, případně vláda rozhodnou, zda nějakým způsobem omezí hromadné akce. Situace tak zůstává nadále nejistá.

Ztráta diváků by byla velkým problémem například pro ústecké basketbalisty, kteří hrají nejvyšší soutěž. Jak vysvětlil generální manažer ústecké Slunety Tomáš Hrubý, vládní nařízení budou respektovat a připravují se na ně. „Zasáhlo by nás to výrazně, Ústečany basketbal baví. Byla by to škoda. Pro nás by to bylo zásadní i po finanční stránce. Hrát ale rozhodně budeme,“ vysvětloval.

Podle Hrubého se bude situací okolo pandemie v souvislosti s basketbalovou nejvyšší soutěží zabývat i její vedení v Praze. „Budu s ním jednat o různých variantách. Popereme se s tím a budeme situaci neustále sledovat,“ poznamenal manažer.

Hygienici upozorňují, že nákaza Covid-19 se šíří v kolektivech velmi rychle. Aktuální čísla se týkají výhradně případů s lehkým průběhem nemoci. Právě ty ale mohou být modelovým příkladem: od dětí se nemoc dostane na rodiče, ti ji pak mohou přenést do zaměstnání mezi blízké kolegy i ostatní zaměstnance podniku. Hygienici poté cesty nemoci mapují a zpětně dohledávají kontakty.

Na druhu stranu v Ústí nad Labem na tuto nemoc prozatím nikdo nezemřel. „Na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní hospitalizujeme pouze jediného pacienta. Není v kritickém stavu, leží na běžném standardním lůžku oddělení,“ potvrdil mluvčí ústecké nemocnice Ivo Chrástecký.

Celkem se v Ústeckém kraji novým typem koronaviru nakazilo 629 lidí, z toho dva za posledních 24 hodin. Celkem 543 pacientů se uzdravilo.