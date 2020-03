V úterý večer se dozvěděl od lékařů, že byl pozitivně testovaný na koronavirus. Bývalý profesionální boxer Lukáš Konečný totiž ve své tělocvičně trénoval se Stanislavem Eschnerem, u kterého hygienici zjistili infekci už dříve. Nyní kvůli tomu musí být testováno asi 60 lidí v jeho okolí. Jak se zdravotně cítí? Jak tráví domácí karanténu? Co řekl ústeckému primátorovi, který o jeho nákaze informoval veřejnost jako první? Proč už nepodporuje prezidenta Miloše Zemana? A proč kritizuje vládu Andreje Babiše? Odpovědi se dočtete v rozhovoru pro Ústecký deník.

Lukáši, jak se momentálně cítíte?

Naprosto v pořádku, jsem zatím 100 % fit. Můžu jít klidně běhat maratón. (smích)

Fyzicky jste na tom dobře, ale jak psychicky? Byl to pro vás šok, když jste se dozvěděl, že jste pozitivně testovaný na koronavirus?

Jak se to vezme. Šok to byl, ale ne, že bych se toho zalekl. Nečekal jsem pozitivní nález díky tomu, jak dobře se cítím. Zatím se cítím dobře i psychicky, ale tato situace se může změnit. A kdo ví, jak to bude za týden či dva.

Je jasné, že jste neustále v kontaktu s vašimi třemi dcerami a manželkou. Už šly také na testy? A jak se cítí?

Můj pozitivní nález mi oznámili v úterý večer. Manželku s dcerami tedy nabrali ve středu ráno. Kdy budou výsledky, zatím nevíme, ale kvůli našemu dosavadnímu kontaktu budou asi také pozitivní. Ale i všechny holky se cítí zatím skvěle.

Kolik lidí, s kterými jste přišel do styku muselo jít na testy? A víte o někom, že z těchto lidí je také pozitivní?

Lidi, se kterými jsem přišel do kontaktu nabírali teprve ve středu ráno a většinu stejně asi až ve čtvrtek. Myslím si, že pár pozitivních nálezů asi bude. Celkově se jedná asi o 60 osob.

Jaké bylo čekání na výsledky testů? Jak dlouho to vlastně trvalo?

Testy mi dělali v neděli cca 9:30 ráno a oznámili výsledky v úterý cca 19:00. Čekání jsem nijak neřešil, jen jsem chtěl vědět výsledky kvůli lidem, se kterými jsem přišel do kontaktu. Ale nečekal jsem je pozitivní.

Máte nyní nařízenou nějakou léčbu, nebo to není třeba? Je možné, že se žádné příznaky nemoci ani neprojeví?

Nemám žádnou léčbu, nemám žádné příznaky. Myslím si, že je téměř jisté, že se u mne nemoc neprojeví.

Jak trávíte nyní domácí karanténu? Máte tip na zahnání nudy?

Zatím nemám. Od středy ráno totiž jen telefonuji, odpovídám na sms, WhatsApp, maily atd. Ráno v posteli jsem si plánoval, kolik udělám kliků, shybů atd. a teď musím mít telefon připojen do elektřiny, aby se nevybil.

Nyní jste tři dny musel na svém facebookovém profilu snášet nepříjemné dotazy ohledně možného nakažení. Co vám vše lidé psali a jak jste to zvládal?

Však ono to bude jistě pokračovat i nadále. Psali mi vše možné, podporu i opovrhování. Ale nejvíce mě ve středu ráno naštval jeden, co napsal: „Tvoje chování vůči rodině bylo nezodpovědné a snad to od tebe nemají také.“

Nevím, jak si představuje chování v rodině. Jestli jsem se měl odstěhovat na hotel či co?

Lidé vám tam vyčítali, že jste se nechoval zodpovědně. Že jste měl mít domácí karanténu, když jste se dozvěděl, že váš kolega boxer je nemocný. Jak jste tedy ty tři dny žil?

Hledal jsem, co mám dělat. Ptal jsem se všude možně. Nikde nebylo nic konkrétního k dohledání, jen samá doporučení. Snažil jsem se nebýt v žádném úzkém kontaktu s lidmi, ale zároveň jsem se snažil udržet nějak v chodu podnikatelskou činnost. Není to jen o mně či kolegovi, ale i o zaměstnancích. Bohužel nejde vše zařídit po telefonu.

Na facebookové stránce Ústeckého deníku lidé psali například toto: Michal Petružela: Jestli je pravda, že to záměrně tajil, tak by měl Lukáš okamžitě skončit jako radní. Takové tu určitě nechci.“

Nebo: Kateřina Lisová: „Žádnou paniku. Ano, však není určitě jediný, kdo tu takto chodil bez roušky. Ale lidem na čerpací stanici, kde v neděli tankoval a obcházel je v družném hovoru, v podstatě jeden z mála roušku neměl, asi dobře nebude.“

To si myslím dopodrobna vysvětluji na svém facebookovém profilu. O to, abych informaci o své nákaze neuveřejňoval, mě požádali na hygieně. A já jim plně věřím! Přesto, že jsem dříve slíbil, že výsledky ihned uveřejním, tak jsem uznal, že prosba od hygieny je přednější. Bohužel informace se dostala na veřejnost velmi rychle i bez mého souhlasu. Pak již nemělo cenu nic tajit.

Prozradil ji nakonec ústecký primátor Petr Nedvědický. Vyříkali jste si, že to oznámil bez vašeho souhlasu?

Ano, vyříkali. Řekl jsem mu asi jedno ostřejší slovo, ale on se mi omluvil. Myslím, že v této situaci je zbytečné to nějak nadále řešit. Pro mne je ta situace již zapomenuta. Vše je při starém. Trochu mě to však mrzí z jiného důvodu. Na facebookovém profilu: Panoptikum Ústí nad Labem se totiž info o mém pozitivním nálezu objevilo jen pár minut poté, co mi to bylo oznámeno z hygieny. Byl jsem odhodlán toto šíření paniky a zacházení s citlivými daty řešit přes právníka. Ale kvůli následné situaci to už taky nechám být.

Vládní nařízení ke koronaviru se vás nyní také hodně dotkla jako podnikatele. Nemůžete trénovat se svými boxery a klienty a současně má zavřeno i vaše hospůdka Eden. Jak to na vás finančně dopadá?

Ekonomický dopad bude asi drsný… Samozřejmě se to bude týkat mnoha osob i podniků. Pro mě je problém, že já ani manželka v současnosti nevyděláváme. Já profituji z trénování lidí, hospodské činnosti (máme s kolegou 3 provozovny) a podobných aktivit. Manželka trénuje atletickou mládež, dále seniory a také handicapované osoby. K tomu je lektorka hypopresivní metody dýchání. Takže ani ona teď nevydělává. K tomu logicky máme z naší podnikatelské činnosti mnoho závazků, nájmy, úvěry, zálohy za zaměstnance, zálohy za energie atd. Odhaduji náklady měsíčně ve stovkách tisíců a příjem mám v současnosti jen jako radní města Ústí nad Labem a to není ani 10 tisíc korun měsíčně.

Někteří provozovatelé přešli na výdej z okénka + rozvoz jídel. K tomu jste nepřistoupil?

Ano také. Ale příjmy jsou mnohem nižší. V hospůdce Eden to šlo sobota a neděle, ale teď už také ne. Mám přes 1000 litrů piva v tancích a vše budu muset asi vylít. V bufetu Slovanka je většina příjmů ve stravenkách a ty si teď nikde za hotovost nevyměníte až do odvolání.

Mají vaši zaměstnanci nařízenou dovolenou?

Zatím to řešíme, ale jestli se nepletu, zůstanou doma a my jim budeme muset dát 60 % platu. Chápu, že i pro ně je situace velmi obtížná. Ale zde je velmi reálné, že spousta firem zkrachuje a ubude tedy i mnoho pracovních míst.

Myslíte si, že jsou současná vládní opatření v boji proti koronaviru nezbytná? Nebo jsou příliš tvrdá?

Více méně s nimi souhlasím. Především starší občané jsou v ohrožení a zbylí by neměli být sobečtí. Takže nařízení respektuji a souhlasím s nimi.

Jak se díváte na počínání vlády jako komunální politik? Poradila si s krizí dobře? Nebo byste jí vyčetl něco? Například nedostatek roušek u lékařů…

Jako komunální politik i jako běžný občan či podnikatel bych vládě vyčetl téměř vše! Jak už jsem zmínil na úvod, zákazy a příkazy nejsou pevně dané. Souhlasím s restrikcemi, ale nikdo již neřekne, jak a kdy přijde pomoc. Hodně podniků se pomoci nedočká, nebo na ni ani nebude mít právo. Nedostatek roušek a respirátorů je kapitola sama pro sebe. Vláda jeden den něco řekla a druhý den udělala pravý opak. I proto jsem minulou středu nakoupil pivo za 50 tisíc korun a teď ho můžu maximálně vylít do bazénu. A na to se chystám!

Vy sám jste roušky také sháněl. Sehnal? Kde a odkdy je nosíte?

Sháněl a sehnal. Ale jen proto, že jeden z mých známých mi nabídl 5 kusů pro rodinu ze svých zásob a to zadarmo! Já se od soboty pohyboval jen v okolí svého bydliště a do cca 200 metrů vzdálené budovy. Roušky jsem si sehnal v neděli a v pondělí jsem již na tuto cestu roušku užíval.

Četl jsme i vaše vyjádření o prezidentu Milošovi Zemanovi: „Kdysi jsem ho podporoval, věřil a fandil … bejvávalo.“ V čem vás zklamal?

Zklamalo mě to, že od vypuknutí problémů o něm není slyšet. Osoba v jeho postavení, by jistě měla vystoupit na veřejnosti s uklidňujícím a povzbuzujícím vyjádřením. Asi všichni tušíme, že jeho zdravotní stav to možná nedovoluje, ale jsme jen lidé. Pokud na tom on není dobře, stačí, aby to někdo sdělil národu. Věřím, že pak budeme mít všichni pochopení pro jeho setrvání v ústraní do vyléčení.