Denní přírůstky nových pacientů s covidem se opět pomalu, ale jistě blíží nejvyšším číslům z října. Během posledních tří týdnů se počet nových pacientů s koronavirem zvýšil o téměř 70 procent. Zatím poslední velké nové ohnisko je ve věznici ve Všehrdech na Chomutovsku.

Ještě před třemi týdny se počty nově nemocných pohybovaly v nižších stovkách za den. V týdnu od 30. listopadu do 6. prosince evidovali hygienici v Ústeckém kraji 1 874 nově diagnostikovaných případů covidu, minulý týden už jich bylo 3 180. Ústecký kraj patří podle indexu protiepidemického systému PES k nejvíce postiženým regionům Česka. S jednodenní výjimkou je už od 12. prosince v pátém, nejvyšším stupni.

Lidé porušují pravidla

„Děti začaly chodit do školy, lidé navíc nedodržují protiepidemická pravidla. Není výjimkou vidět skupinku lidí popíjející horké nápoje u okýnek, samozřejmě bez roušek,“ vyjmenovala příčiny prudkého nárůstu počtu nemocných krajská hygienička Lenka Šimůnková. Nákaza se stále nevyhýbá ani domovům pro seniory a dalším sociálním zařízením. Situace v nich ale není už tak vážná jako před několika týdny.

Hygienici očekávají další nárůst pozitivních testů na covid na přelomu roku. Obávají se totiž hromadných návštěv během Vánoc a oslav příchodu nového roku. Apelují proto na to, aby lidé omezili kontakty. Hygienici si přitom neodpočinou ani přes svátky. „Kolegové, kteří budou v kancelářích, se budou věnovat administrativě. Ti, kteří budou doma, budou obvolávat kontakty pozitivních lidí,“ přiblížila Šimůnková, jaké budou mít letos hygienici Vánoce.

Jedním z posledních velkých ohnisek je věznice ve Všehrdech na Chomutovsku, kde se nákaza prokázala také u vězňů. „Z taktických důvodů nemůžeme komentovat počty nakažených v konkrétních věznicích. Dohromady je v současnosti z 20 tisíc vězněných osob 360 covid pozitivních,“ uvedla čísla za celou republiku mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Fámy ohledně koronaviru totiž vedly v říjnu ve věznici v Bělušicích na Mostecku ke vzpouře 400 vězňů. Důvodem měl být i pocit vězňů, že jsou proti epidemii nedostatečně chráněni. Za rebelii policie obvinila dva odsouzené muže.

Ve věznicích nyní zavedli velmi přísná protiepidemická opatření, která platí nejen pro samotná zařízení, ale i pro eskorty. Zaměstnanci i vězni musí nosit roušky, zakázané jsou návštěvy, vězni byli stažení ze zaměstnání mimo věznice. „Výjimku tvoří jen důležitá odvětví, jako je odpadové hospodářství nebo potravinářství. Vězni mohou místo návštěv využít komunikaci přes Skype, připraveni pomoci jsou také psychologové,“ doplnila Kučerová. Pokud by se zdravotní stav některého z vězňů výrazně zhoršil a již by nestačilo jej umístit do izolace, jsou ve dvou vězeňských nemocnicích připravena covidová centra.

Podle indexu PES je nejhorší situace na Litoměřicku, kde dosáhl včera hodnoty 86 bodů. O pět bodů méně má index na Ústecku, v dalších třech okresech (Děčín, Louny a Teplice) je se 76 body na spodní hranici pátého stupně. Naopak nejméně má chomutovský okres. S 63 body je na dohled od třetího stupně. Nejvíce aktuálně nemocných registrovali v pondělí odpoledne hygienici na Teplicku, kde je nyní covid pozitivních 1 240 lidí. Nejméně pacientů je pak na Mostecku – 854. Při výpočtu indexu hraje významnou roli podíl pozitivních testů nebo podíl seniorů na nově zjištěných případech. Proto nemusí mít okres s nejvyšším počtem případů nejhorší skóre.

O antigenní testy je velký zájem



Za pět dní otestovala Krajská zdravotní (KZ) antigenními testy na covid 1 200 lidí, pozitivních jich bylo 44. Vyšetření pro veřejnost KZ zahájila ve svých odběrových centrech v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově ve středu 16. prosince. V areálech Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Mostě navíc přibyly k už provozovaným stacionárním odběrovým centrům odběrové stany. „Zájemce o odběr prostřednictvím POC antigenních testů do odběrového stanu i do odběrového centra se musí, stejně jako žadatelé o PCR test a test na protilátky z kapilární krve, objednat předem přes elektronický objednávkový systém na adrese www.kzcr.eu/testcovid,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče KZ Tomáš Hrubý.