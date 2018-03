Náklaďáky už nesmějí na „Benešák“. Semafor nechá projet jen autobusy

Ústí nad Labem - Žluté vodorovné značení, několik kamer a blikající semafory. Ty ihned upoutají každého, kdo má zrovna cestu okolo Benešova mostu v Ústí.

Benešův most potřebuje rekonstrukci jako sůl. Foto: Deník/Karel Pech

Od 1. dubna do zahájení rekonstrukce přes něj totiž nebudou moci jezdit vozidla nad 3,5 tuny. Přesněji od včerejška, kdy začal zkušební provoz signalizace.

S výjimkou MHD či meziměstských linkových autobusů. Právě jim má světelná signalizace s kamerami proklestit cestu mezi osobními auty a zároveň ohlídat dodržování zákazu vjezdu řidičům nákladních aut.

JENOM JEDEN VELKÝ VŮZ NA MOSTĚ

„Kamera se spojí s databází, jestli přijíždějící vozidlo je krajské nebo městské hromadné dopravy. Pokud ne, semafor ho prostě nepustí dál. Zároveň, jak zaznamená náš autobus, naskočí osobákům červená, aby mohl přednostně jet a nečekal zbytečně, než ho ostatní nechají projet,“ přiblížil náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Ústecký kraj chce tímto způsobem mostu odlehčit, aby předešel jeho dalšímu poškození. Výjimka ze zákazu vjezdu sice umožní hromadné dopravě projet, ale pouze kyvadlovým způsobem. Tak, aby v jednu chvíli po něm jel pouze jediný velký vůz.

Kvůli tomu cestáři nastříkali nové vodorovné značení žluté barvy, které busům vyhrazuje průjezd v obou směrech pouze středovým pruhem a zároveň tudy zakazuje projíždět ostatním řidičům.

Mluvčí kraje Lucie Dosedělová zároveň upozornila, že tyto místní dopravní úpravy mohou způsobit zvýšení provozu v ulici U Nádraží. Proto silničáři zároveň vyznačují odlehčovací objízdnou trasu z ulic U Trati a Střelecká ve směru na Krásné Březno a Střekov Přístavní ulicí.

POSUNUTÁ ZASTÁVKA U SOUDU

Malá změna čeká také cestující, kteří pojedou od krajského soudu ve směru na horní Střekov a Kamenný vrch.

„Zastávku bude potřeba posunout o pár metrů dál do parkovacího zálivu za křižovatku s ulicí Kramoly. V opačném směru, tedy do centra Ústí, zůstane na stejném místě,“ informoval ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek.

Ten také potvrdil, že během příštího roku, až skončí výběrové řízení, nakoupí trolejbusy s přídavnou baterií. Ty najdou uplatnění při úplné uzavírce Benešova mostu. Objízdná trasa povede přes Mariánský most, kde trolejové vedení není.

Dopravní podnik zatím nepočítá ani s úpravou jízdních řádů, jelikož nepředpokládá žádná zpoždění. K tomuto opatření sáhne teprve, až kdyby se ukázalo, že semafory proměnily most ve „špunt“ způsobující dopravní zácpy.

Úplná uzavírka silnice na „Benešáku“ čeká řidiče v krajském městě až při jeho kompletní rozsáhlé rekonstrukci. Začne nejdříve v roce 2020. Ústecký kraj už zadal vypracování projektové dokumentace a prozatím počítá, že bude stát kolem 200 milionů korun.

Hejtmanství by na rekonstrukci rádo sehnalo peníze z některého vhodného dotačního titulu. Zároveň ale počítá, že pokud dotace nebudou k dispozici, zaplatí ji z vlastního rozpočtu, případně by sáhlo po úvěru. To kdyby na tom za dva roky kraj byl finančně špatně.

Dopravní omezení se nijak nedotknou chodců. „Pouze na straně z centra města přesuneme přechod a poté upravíme chodník,“ dodala Dosedělová.