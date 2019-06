Kritika se snesla na hlavu náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky (ČSSD). Téměř dva roky pro něj pracuje jeho stranický kolega a advokát Jan Růžek. Za poradenské služby pro Kliku dostává průměrně do 20 tisíc korun měsíčně, přitom krajský úřad má své vlastní právníky. Konzultace k nejrůznějším materiálům pak s Růžkem prý probíhají hlavně telefonicky nebo e-mailem.

„Byla například provedena ústní konzultace rozboru návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní podpoře, návrh zákona o pomoc ve hmotné nouzi, návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení nebo opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ vyjmenoval příklady spolupráce mezi Klikou a Růžkem vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Trojna pro server Seznamzpravy.cz, který na věc upozornil.

Znají se dlouho

Sám Klika netají, že se s Růžkem zná dlouhá léta. „Je to erudovaný právník. Určitě nechci poskytovat, co mi napsal v rámci materiálu do rady, jaká stanoviska mi dával. Mohou to být věci, které třeba radou prošly, a já jsem k tomu měl jiný náhled, proto byly konzultace,“ popsal Klika s tím, že Růžek průměrně dostává asi 18 tisíc měsíčně.

„Vybral jsem si ho proto, protože našim právníkům na kraji moc nevěřím. I najaté právní kanceláře nám třeba na kauzu ROP Severozápad dávaly určitá stanoviska a zrovna on na to, co a jak bylo, má úplně jiný náhled,“ reagoval Klika.

Právě Růžek v minulosti zastupoval i podnikatele, bývalého senátora za ODS a exstarostu Chomutova Alexandra Nováka, který v současnosti patří mezi 26 lidí čelících obvinění v kauze údajných manipulací s dotacemi v ROP Severozápad. „Právníka kraje nechci, chci člověka, kterému věřím a o kterém jsem přesvědčený, že je schopný. Koho pan Růžek zastupuje, je pouze jeho věc a jeho podnikání,“ dodal Klika.

Podle databáze smluv Hlídač státu sepsal Ústecký kraj s Janem Růžkem od roku 2017 tři smlouvy o poskytování poradenství, celkem za 774 tisíc korun. Od března pak Růžek radí také příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, a to Centru sociální pomoci Litoměřice. Smlouvu za 290 tisíc korun má na rok.

„Nepočítal jsem to, odhadem 3/4 nebo možná 4/5 této celkové částky nemá s poradenstvím nic společného, ale je to odměna mé advokátní kanceláři za zastupování největší příspěvkové organizace kraje (její jméno Růžek neuvedl - pozn. red.) za více než pět let. Pouze zbytek, odhadem asi 180 tisíc korun, je za poskytování poradenství náměstkovi Klikovi, a to za dobu necelých dvou let,“ vysvětlil náplň práce Růžek s tím, že ke každé měsíční faktuře přikládá rozpis hodin i činností, které prováděl.

Odmítl také tvrzení, že by konzultace nebyly nijak doloženy. „Není pravda, že nejsou žádné písemné výstupy. Tak jako každá poradenská činnost se její gró odehrává telefonicky, přes e-mail a osobními schůzkami. Jestliže jako advokát účtuji 1 500 korun za hodinu + DPH, může si každý spočítat rozsah práce věnované poradenství za měsíc, když nikdy nepřesáhla odměna částku 20 tisíc korun,“ doplnil Růžek.

Kritika Pirátů

Podle Pirátské strany, která se vůči spolupráci mezi Klikou a Růžkem veřejně vymezila, však celá záležitost ukazuje přinejmenším na značnou netransparentnost. „V momentě jakékoliv soudní pře nejsou tyto ústní konzultace relevantním argumentem. Zdá se, že výrazným důvodem a kvalifikačním předpokladem pro takovouto zcela netransparentní a ekonomicky naprosto neefektivní spolupráci jsou osobní vazby a spolustranictví,“ sdělil za mediální odbor Pirátů Jindřich Čermák.

„Pokud soudruzi Piráti píší o netransparentnosti, jsem připraven se postavit proti kterémukoli z nich a v kvalifikačních předpokladech si s ním dát soutěž,“ kontroval Růžek.

Celou věcí se bude zřejmě zabývat i krajský kontrolní výbor. Zažádal o to sám náměstek Klika. „Usnesení zastupitelé zatím nepřijali. Až se tak stane, zkontrolujeme fakturace a případně vzneseme dotaz, proč nebyl požádán náš místní právní odbor,“ uvedla předsedkyně výboru Drahomíra Miklošová za ODS. Sama prý jako tehdejší starostka Obrnic též konzultovala řadu věcí telefonicky s obecní právničkou. „Vůbec nezpochybňuji potřebu vrcholových politiků mít takového právníka, legislativa a její výklad je různorodá a politik se musí chránit. Za kontrolu by stály zásadnější věci jako například právní služby, které na kraji čerpá odbor dopravy,“ uzavřela Miklošová.