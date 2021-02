/ROZHOVOR/ Po odchodu UFO z koalice nahradila na postu první náměstkyně Věru Nechybovou bývalá střekovská starostka Eva Outlá z hnutí PRO! Ústí. Ráda by se zasadila o revitalizaci jeslí na Kamenném Vrchu, oživení Střekovského nábřeží nebo tržnici kolem ústeckého kostela se šikmou věží.

Eva Outlá na archivním snímku | Foto: Deník/Kristián Šujan

Zkušenosti z politiky máte, takže lze předpokládat, že máte představu, co byste ráda přinesla jako svůj příspěvek ve vedení města?

Nešlo přehlédnout, že v koalici již nějakou dobu není shoda. Kompetence rady byly přeneseny na zastupitelstvo. To velmi znesnadnilo fungování města. Již jsem to jednou zažila. Bylo evidentní, že předchozí koalice společnou řeč již nenajde. Byla snaha najít řešení a to se podařilo. Věřím, že můj příchod do vedení města situaci zklidní a umožní nám navázat na předchozí práci z minulého období. Chtěla bych realizovat revitalizaci bývalých jeslí na Kamenném Vrchu, spustit projekt oživení Střekovského nábřeží, pokračovat v záměru městského tržiště u obchodního centra Forum.