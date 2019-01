Bukov - Mluvil pomalu, měl oteklý obličej a bylo vidět, že každý pohyb ho unavuje. Vítězslava Malíka bodl mladý muž do krku. Rozhovor s pouličním kytaristou jsme dělali krátce po jeho operaci v ústecké nemocnici. Spolu s ním leží na standardním pokoji další dva pacienti.

Vítězslav v nemocnici. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Můžete nám popsat, jak se celá událost odehrála?

Hrál jsem na kytaru v uličce u vlakového nádraží. Směrem od něj najednou přicházela skupinka mladých kluků. Jeden mi sáhl do futrálu na kytaru, kde jsem měl naházené peníze a sebral mi pětku (pozn. red. desetikoruna).

Jak jste na to zareagoval?

Vystartoval jsem po něm a ptal se ho, co to dělá. On rozevřel pěst a já mu tu pětku sebral a hodil zpátky do futrálu. On se sehnul, že si ji stejně vezme. Tak jsem do něj strčil.

Tím to ale neskončilo, že?

Pak jsme se vzájemně strkali a on najednou vytáhl nůž a bodl mě do krku.

Prý už s vámi mluvili policisté, dozvěděl jste se něco o útočníkovi?

Ano, když mě po operaci vyslýchali policajti, tak mi řekli, že ten kluk říkal, že všeho lituje. Asi to byla frajeřina před partou.

Jak se nyní cítíte?

Cítím se po té operaci hodně oslabený, moc dobře mi není.

Chtěl byste něco donést?

Jsem bezdomovec, tak bych byl rád za mýdlo.