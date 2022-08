Včera jste se rozhodl, že půjdete vyjádřit svůj nesouhlas s Andrejem Babišem, proč? Dle mého umí krásně hovořit, ale jako podnikatel jsem za jeho vlády pocítil, jak nám opravdu „pomáhá“. Musel sem propustit 90 procent zaměstnanců, a já sám, abych uživil své malé dítě, jsem musel hledat další práce, abych uživil rodinu. Covidová podpora za vlády Babiše byla nastavena tak, aby na ní dosáhly kluby s milionovými rozpočty, a organizace jako my měly bohužel smůlu. Když jsem tedy viděl, že tento oligarcha který pouze uplácel své stoupence zvýšením důchodů, musel sem mu jít dát najevo, že já tu o něj nestojím. Přišel sem na míting se dvěma přáteli v poklidu, rozhodl jsem se pro píšťalku, protože kdybych tam jen pokřikoval, Andrej Babiš by si mne ani nevšiml.

Co jste dělal, než dorazil?

Čekal jsem tedy na něj, až dorazí, ve chvíli kdy vystoupil ze svého karavanu, jsem jako projev svého odporu k tomuto člověku, začal pískat na píšťalku. V tu chvíli už to sebralo takové obrátky, že mne to až zaskočilo. Najednou sem byl ze všech stran napaden, a to ne žádnými pohlavky, ale rovnou pěstmi, a to do obličeje, břicha a zad, kopanců do nohou a strkáním, kdy jsem málem i několikrát upadl, nebo jsem byl vhozen do jiných účastníků shromáždění. Nejvíce agresivní potom byli hlavně dva aktéři, asistent naší poslankyně za ANO Pavel A. Krouský, a Miroslav Sheneberger, kandidát hnutí ANO na Střekově.

Bránil jste se nějak?

Mým úmyslem nebylo přijít se na náměstí prát, a proto jsem se rozhodl při napadení ani nebránit, očekával jsem, že když je tam tolik policistů, že zasáhnou. Bohužel jsem se spletl, policie se tvářila, jako by se vůbec nic nestalo. Až teprve poté, co jsem tam přišel za policií a urgoval, aby začali věc řešit, tak až po několika minutách ředitel policie zavolal hlídku která pro mě přijela. Na tu jsem ale apeloval, aby šly ztotožnit lidi, kteří mě napadli, když tam stále jsou. Řekli, že to nemusí. Až po mém tlaku na ně teprve šly za jedním z nich.

Podáte trestní oznámení?

Trestní oznámení jsem podal, protože jsem přesvědčený, že vyjádřit svůj názor, ač píšťalkou za dne, není trestné, a že využívám své právo na svobodu projevu. Nemyslím si, že lidi, kteří dokonce pracují pro Ano Ústí nad Labem, by měli brát obranu svého pána do vlastních rukou, v tomto případě spíše pěstí. Doufám že policie, toto jen tak nezahodí, když jde o jejich přátele z ústeckého vedení. Pokud bych něco takového udělal já, jsem si jist že bych byl obviněn v ten samý den, minimálně z výtržnictví.