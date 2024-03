Že vystavuje zrovna v Domě umění, toho si uznávaný teoretik velmi cení. „Já už mám patnáctiletou zkušenost s výstavami takřka po celé Evropě. Ale v Ústí jsem kurátoroval poprvé, takže pro mě to je opravdu hezké i s napojením na Fakultu umění a designu, kde už přes pět let učím. To mi udržuje vztah k rodnému kraji. Vždy, když jsem v Praze a jedu za rodiči na víkend, říkám kamarádům, že jedu na sever. Sever je pro mě až mytickou oblastí, opředenou spoustou příběhů a drsnou poetikou.“

Význam severozápadních Čech podtrhuje ředitel Domu umění Michal Koleček: „Tento region je jednou z kolébek kulturních a kreativních průmyslů. Některá průmyslová odvětví severozápadní Čechy významně ovlivňovaly.“ Na význam severozápadu Čech pro blízkost mezi lidmi odsud upozorňuje děkanka Fakulty umění a designu Zdena Kolečková: „S Adamem jsme si v něčem velmi porozuměli. Když se bavíte s lidmi odjinud, to souznění nemůžete úplně najít, protože ty reálie neznají.“

