Policisté a především strážníci sem zajíždí denně. Úřady jsou ale v boji se zdejší každodenní realitou bezmocní. Současné zákony totiž v podstatě umožňují „léčit“ pouze následky, nikoli příčinu toho, co se tu děje. Podle místních jsou to spekulace s nemovitostmi, kdy obchodníci s chudobou levně skoupili poničené domy a nastěhovali do nich problémové lidi z celých Čech a Slovenska, aby pak mohli zkasírovat jejich sociální dávky maskované jako platbu za nájem bytu.

Autorka videa Eva Richterová v domě žije sama, pouze s dětmi. Policie nakonec agresivního opilce zklidnila a odvezla. „Druhý den byl ale zpět. Prý je hodný, ani přes to, že už byl opakovaně trestán za násilí, drogy a aktuálně je souzen za výrobu a distribuci, by nám prý nikdy neublížil. Asi proto, jaký je to dobrák, hned po návratu seřezal na ulici svoji těhotnou ženu a v noci se nám pokusil vloupat do domu zadní brankou,“ líčila.

Se svými trablemi se obrátila na místostarostu městského obvodu Neštěmice Romana Fikara, který má na starosti právě bezpečnostní otázky. „Co dělat? Je to strašně složitá věc. My vlastně můžeme udělat strašně málo. Doporučujeme volat městskou policii. Strážníci přijedou, zpacifikují agresivní lidi, a odjedou. Jakmile jsou pryč, cirkus začne nanovo. Jenže nic lepšího prostě nemáme, zákon nám nic víc neumožňuje. Následky můžeme postupně odstraňovat, ale je jich tolik, že to bude složité,“ poznamenal.

Poukázal na možnosti hygieniků, hasičů a dalších s tím, že mohou dělat kontroly, zda je dům zkolaudovaný, obyvatelný, vyhovuje normám a další. Jako příklad může sloužit právě ubytovna Čelakovského nedaleko a Modrá na Střekově, kde si kontroloři v podstatě podávali dveře. Nakonec jejich tehdejší vlastník, společnost CPI, vypověděl pronájmy a ubytovny zavřel.

Co se Evy Rychterové týká, sama není rodilý Ústečan. Přistěhovala se z Brna, kde žila v lokalitě, kde také žili Romové. Jenže s nimi prý vycházela dobře, občas jim dokonce pomohla s úřední agendou, případně si s nimi dala kávu. „Tady to bylo podobné, se starousedlíky jsem vycházela dobře. Běžné bylo, že se stavili u mě doma, nikdy nic neukradli, jejich dětem jsem pomáhala, nosila starší oblečení, hračky, ošetřovala je a podobně. Věděli, že nejsem 'gádžovská svině', jak mi tihle dnešní psali na vrata. Jenže od roku 2018 se to tak rapidně změnilo, že to není možné. Spekulanti sem sestěhovali tuhle spodinu a nedá se tu pomalu žít. Zmlátili mi tu i chlapce, kterého jsem měla v pěstounské péči, bylo jich pět. Můj syn tudy chodí sám a strašně se o něj bojím,“ pokračovala.

Upozorňujeme, že videa obsahují nevhodné výrazy

Svou roli v koupi domu sehrál i realitní agent, který zakryl pravdu o této lokalitě, nezmínil se o skrytých vadách, plísních, vlhku, dokonce zfalšoval podpis na předávacím protokolu. „Dneska už v té realitní kanceláři nepracuje, ale bylo nás víc takhle napálených, co vím,“ líčila matka dvou dětí. Zážitek na videích, které zveřejnila po dlouhém váhání na sociální síti Facebook, se pro ni stal denní realitou. Dům se snaží opevnit jako hrad, na druhou stranu by byla raději, kdyby mohla v klidu pracovat bez obav z něčeho zlého.

Ústecká městská policie lokalitu monitoruje kamerovým systémem. Zástupce ředitele městské policie Jan Novotný uvedl, že v lokalitě mají vytipovaná kritická místa, která kontrolují nejen během pravidelných obchůzek. Dojíždí sem i na tísňová volání a konflikty řeší docela často. „Pravděpodobně sem umístíme mobilní kameru. V současné době trvá výběrové řízení na dalších čtrnáct asistentů prevence kriminality,“ poznamenal.

Policejní mluvčí Veronika Hyšplerová upřesnila, že PČR zde v letních měsících převážně eviduje rušení nočního klidu. „Jiná trestná činnost zde není zaznamenána. Rovněž úzce spolupracujeme s vedením městské části Neštěmice, které má zájem problémy v této lokalitě vyřešit,“ pokračovala.

Lokalita se nachází v podstatě na dohled od ulice 1. Máje a nedaleko od nechvalně proslulé Matiční. Tou dobou byl starostou neštěmického obvodu současný náměstek primátora Pavel Tošovský. „Určitě je potřeba neustále volat policii a strážníky, jakmile se objeví problém. Město zase tak bezbranné není, může dělat kontroly stavebního stavu, kolaudačních rozhodnutí, spolupracovat s hygieniky a další. Což určitě uděláme, necháme domy i staticky posoudit. V podobných případech je nutné využít možností zákona naplno. Budu se snažit pomoci,“ slíbil.