Svědčí o tom i pochmurná šňůra loňských líčení u ústeckého krajského soudu. Tam se často konfrontovali velmi blízcí lidé, které rozdělily role pachatelů a obětí. Ty na „své“ násilníky naštěstí nejsou samy. Úředníci z Probační a mediační služby jim pomáhají mimosoudně. A jiné organizace se snaží podobné násilí zarazit v zárodku, aby k trestnímu řízení vůbec nedošlo.

K násilí mezi blízkými dochází často. Pěstmi i kladivem brutálně ubil svého krajana 39letý bulharský dělník Anton Ivanov přímo v mosteckém bytě, kde spolu bydleli. Loni za to dostal 19 let. Pražský Vrchní soud minulý rok na vrahovo odvolání znovu projednával známý případ z Velikonoc 2017. Tehdy ve Varnsdorfu 22letý Jiří Nosek ubodal kamaráda. Potvrdili mu 14letý trest vyměřený krajským soudem. Na 11 let zase za mříže poslali 64letého Mostečana Zdeňka K. Do břicha bodl mladíka, který u něj sedával s partou.

Hned zkraje loňského roku se za ohrádkou v Ústí zpovídala i 35letá sanitářka Veronika P. z Žatce. Připravovala úkladnou vraždu exmanžela, protože chtěl jejich společného syna do střídavé péče. Dostala 6 let vězení. Ranou nožem do břicha skončila partnerská hádka ve Varnsdorfu. Před soudem kvůli tomu v létě stála 22letá agenturní pracovnice V. K. Odnesla si 4 roky vězení, ačkoli ji hájil i její přítel.

Skoro na den rok po „štědrodenním“ zločinu řešil loni soud případ 28letého Tomáše H., který se v ústecké garáži pokusil zavraždit otčíma. Vyneslo mu to 13,5 roku vězení.

Ne vždy končí případ pro obžalovaného nejhůře. Senát může rozhodnout, že k některým úmrtím z tohoto ranku došlo nešťastnou náhodou. Jako v případě tragické smrti mladíka z Chomutova pod koly kamarádova auta, kdy soud překvalifikoval těžké ublížení na zdraví na usmrcení z nedbalosti. A 26letý muž vyvázl s podmínkou.

Přeživší oběti se mají s pachateli u soudu konfrontovat. Jejich svědectví jsou klíčová. Pro leckteré je to ale i po měsících či dokonce rocích od zločinu tak tíživé, že si vymůžou vypovídat v nepřítomnosti obžalovaných. Že se v případě závažnějších násilných trestných činů poškození setkání s pachatelem obávají, odpovídá i zkušenostem úředníků Probační a mediační služby.

Úřad, který letos slaví dvacet let existence, zprostředkovává jednání mezi pachateli trestných činů a obětmi mimosoudně. „Poskytujeme oběma stranám možnost vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti s trestnou činností,“ přibližuje Anna Vozábová, vedoucí litoměřického střediska Probační a mediační služby. Úředníci současně umožňují domluvit se na rychlém a přijatelném způsobu náhrady škody.

Dojde i na dohodu

Obětem nabízejí především zmírnění traumat. Takzvaná mediace mezi obětí a pachatelem by měla vést k urovnání sporu, ke katarzi. Pachatel se při ní může seznámit s dopady svého jednání. Někdy oběti vysvětlí okolnosti svého jednání nebo se upřímně omluví. Jednání může vyústit v dohodu o urovnání konfliktu. K mediacím docházelo i loni přes protiepidemická opatření, i když omezeněji: v rouškách, rozestupech a s dezinfekcí nebo telefonicky.

Další organizace usilují o to, aby k násilí mezi nejbližšími vůbec nedocházelo. Jako například intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím pod ústeckou Spirálou. Při řešení násilí v rodinách jsou jeho pracovníci zpravidla hned na počátku: dlouho předtím, než se nejtěžší případy dostanou k soudu. O incidentech se dozvídají od ohrožených osob nebo z úředních záznamů policie, pokud došlo k vykázání násilníků z domácností.

Jak popisuje vedoucí Martina Vojtíšková, při opakovaných útocích se v centru setkávají i s případy, kde už policie kvalifikovala násilníkům paragraf 199: tedy týrání osoby žijící ve společném obydlí. „Setkáváme se i s případy úmrtí v rodině. Na některých složkách klientek a klientů máme poznámku, že bohužel došlo k úmrtí z důvodu neřešení situace rodinou nebo nevšímavostí svědků,“ dodává Vojtíšková.

Ve Spirále pracují s ohroženými osobami. Ale v terapeutickém programu Šance pro všechny i s násilníky a jejich dětmi. Na vzájemná setkávání dohlížejí pracovníci centra. Lidem s nezvládnutými emocemi či agresí nabízejí terapie. K násilí nedochází jen mezi partnery, ale i mezi dětmi a jejich rodiči či prarodiči. „Pokud zažíváte od svých nejbližších psychické nebo fyzické násilí, kontaktujte nás na čísle 475 511 811,“ vyzývá lidi v problematické situaci Vojtíšková.