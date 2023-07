Do Mojžíře v Ústí nad Labem bude nově jezdit autobus s celodenním nástupem předními dveřmi. Dojde i na jiná opatření, jejichž cílem je snížení počtu černých pasažérů. Jízdní řády se v této oblasti změní od 31. července.

Z centra Ústí dojedete bez přestupu až do Mojžíře jen do konce července 2023. | Foto: DENÍK/Filip Vlček

K úpravám dospěli zástupci vedení města, městského obvodu i dopravce po sérii stížností ze strany řidičů i cestujících. Trolejbusová linka číslo 57 je dle Dopravního podniku města Ústí nad Labem (DPMÚL) dlouhodobě nejvíce zatížena neplatícími cestujícími a řidiči odmítají ve stávajícím systému na lince jezdit. „Prakticky pokaždé musejí vozy projít generálním úklidem. Řidiči čelí agresi cestujících, jednu z našich řidiček cestující z Mojžíře nedávno poplivali,“ popisuje primátor Petr Nedvědický.

Od pondělí 31. července dojde na lince 57 ke zkrácení trasy. Nově bude oblast Mojžíře obsluhována autobusy pouze v úseku mezi zastávkami OD Květ – Mojžíř a zpět. Kdo bude chtít cestovat dále do města, bude muset přestoupit na některou z trolejbusových linek. „Dopravní obslužnost z a do Neštěmic bude nadále zajištěna standardně linkou číslo 51, která bude nově doplněna ještě linkou číslo 58 v celodenním provozu ze Skalky na Klíše a zpět,“ říká starostka městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Yveta Tomková.

Už i řidiči MHD odmítají zajíždět do Mojžíře. Starousedlíci mají peklo na zemi

„Z důvodu maximální eliminace cestujících bez platného jízdního dokladu bude na lince platit celodenní nástup předními dveřmi. Na bezpečnost a pořádek ve vozidlech budou dohlížet asistenti přepravy a strážník městské policie. Pro zvýšení ochrany zdraví a majetku bude vozidlo vybaveno kamerovým systémem,“ doplňuje za DPMÚL výkonná ředitelka Simona Mohacsi.

„Věřím, že slušní cestující ocení, že budou cestovat v čistém voze a v bezpečí, byť to pro ně bude znamenat jeden přestup navíc. Obyvatel ostatních částí městského obvodu se změna téměř nedotkne,“ vysvětluje starostka Yveta Tomková.

Jedná se souhrnně o tyto změny:



- linka č. 57 bude jezdit v autobusové trakci, pouze v úseku Mojžíř – OD Květ – Mojžíř,

- na lince č. 57 bude zaveden celodenní nástup předními dveřmi,

- autobus bude vybaven kamerovým systémem, pro případ důkazní nouze,

- v autobuse budou přítomni asistenti přepravy a příslušník městské policie,

- dopravní obslužnost z/do Neštěmic bude zajištěna standardně linkou č. 51, která bude doplněna ještě linkou č. 58 v celodenním provozu ze Skalky na Klíši a zpět,

- provoz noční linky č. 41 do Mojžíře bude omezen tak, že všechny spoje od půlnoci do 3 hodin pojedou z Neštěmic rovnou na Skalku a první spoj, který by zajistil návoz zaměstnanců na brzké ranní směny bude ve 3:10 ze Skalky přes Mojžíř.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín