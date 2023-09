„Nová linka 74 je super. Ale přestup v Neštěmicích z linky 57 jako by přestěhoval Mojžíř do centra Neštěmic. Katastrofa pro někoho, kdo to musí snášet a sledovat dvanáct hodin denně. Lidé jen nadávají a stěžují si, neslyšela jsem nikoho, že by opatření uvítal. I když mám legitimaci na MHD, než snášet cestu z práce a do práce linkou číslo 51 anebo 58, raději chodím pěšky. Myslím, že by se měl někdo zamyslet nad tím, co vymyslel. Nástup předními dveřmi na všech linkách by bylo rozhodně rozumnější řešení,“ myslí si například druhá jmenovaná.

Podobně se ostatně v tiskové zprávě vyjádřila i neštěmická radnice. „O tuto linku jsme velmi stáli,“ poznamenala zdejší starostka Yveta Tomková. „Stále ale trváme na tom, že nejlepším řešením by bylo zavedení celodenního nástupu předními dveřmi v celém městě. To by výrazně snížilo počet cestujících bez platného jízdního dokladu a zajistilo by všeobecné zvýšení bezpečnosti ve vozidlech MHD. Volám po tom už mnoho let,“ uvedla.

Výkonná ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi ovšem vyjmenovala problémy, které by toto opatření vyvolalo. „Potřebovali bychom víc řidičů, víc vozů. Trolejbusy na to nejsou uzpůsobené, je tam málo prostoru. Například matka s plnou taškou a dítětem by jen velmi těžko mohla držet v ruce ještě časový kupón. Dokonce jsem slyšela názor, že by ho musela držet v zubech. Vozy mají rovněž velmi omezený průchod do dalších částí. Nejsou na to uzpůsobené. Cestující si často nepostupují až na konec a v přední části zůstávají stát. Mohlo by kvůli tomu docházet ke konfliktům. Použít by se na to daly třeba parciální trolejbusy. Máme jich devět,“ vysvětlovala. „Stejně tak by no byly vhodné trolejbusy Škoda 25Tr. Ale zhruba třicet trolejbusů Škoda 15Tr bychom museli vyměnit. Nový trolejbus přitom stojí kolem dvaceti milionů,“ přiblížila ředitelka s tím, že by to zkomplikovalo také jízdní řády co do intervalů mezi spoji.

Jako příklad lze uvést aktuální kontrakt, který ústecký dopravní podnik uzavřel se společností Škoda Group na podzim roku 2022. Poslední objednávka na dodatečných dvanáct vozidel dosáhla částky 250 milionů, celkově má zakázka na dodání 33 parciálních trolejbusů hodnotu více než 650 milionů korun. „S ústeckým dopravním podnikem spolupracujeme mnoho let, všechny provozované trolejbusy jsou značky Škoda. Trolejbusy Škoda v sobě propojují inovace, spolehlivost a ohleduplnost k životnímu prostředí,“ uvedl prezident divize Components & Bus Mobility společnosti Škoda Group Petr Novotný.

Pro srovnání, pražský dopravní podnik objednal dvacet velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů s komponenty od Škoda Group za celkem 623 milionů korun.

Lidé také diskutují o možnosti nechat opět trolejbus na lince 57 jezdit až na Klíši. „To máte pět linek a dvaadvacet asistentů. Na to bychom potřebovali dalších deset milionů korun na další náklady, které nemáme,“ dodala Mohacsi.

Zdroj: Janni Vorlíček