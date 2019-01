Ústí nad Labem – Možná už úterní jednání zastupitelstva v Ústí ukáže, kdo z místních politiků doplní nekompletní radu města.

Josef Zikmund. | Foto: DENÍK/Karel Pech

O možných kandidátech jednal náměstek primátorky Jiří Madar. A podle informací Ústeckého deníku se mezi oslovenými uchazeči na členy rady objevují překvapující jména. Například odvolaný exprimátor Josef Zikmund, kterého vloni svrhla při červnovém puči část vlastních kolegů z hnutí ANO.

Primátorka: Nebyla jsem, domnívám se…

„Já jsem u té schůzky nebyla. Pokud vím, tak požadavek na doplnění ze strany Nezařazených zastupitelů údajně šel ze strany pana Zikmunda, ale je to jen domněnka," uvedla primátorka Věra Nechybová s tím, že schůzku, na které se možné doplnění členů rady probíralo, inicioval Jiří Madar.

„V žádném případě jsem o konkrétních jménech nemluvil. Pan Madar navrhoval doplnění rady města o členy z ostatních stran zúčastněných v zastupitelstvu města. Naší skupině bývalých členů ANO, které nejsou součástí vedení města, nabídl dvě místa radních," sdělil Josef Zikmund.

„Dohodli jsme se, že návrh projednám v naší skupině a naše rozhodnutí oznámím panu Madarovi. Zatím nepadlo žádné rozhodnutí o možné účasti, naší skupiny, v Radě města a o osobách se také nejednalo," doplnil Zikmund.

Mata: Rozmyslím se, uvidíme…

Mezi kandidáty na pozici radního v Ústí má být rovněž zastupitel Martin Mata. „Osobně jsem na žádném jednání nebyl. O jednání vím od pana Zikmunda, ale žádné rozhodnutí zatím nepadlo. Rozmyslíme si to a uvidíme," reagoval Martin Mata.

Spekulace na facebookových diskusních fórech dokonce naznačily, že by Mata se Zikmundem měli nahradit radní Yvetu Tomkovou a Renátu Zrníkovou. Na dotaz, co si o celé věci myslí, obě shodně odpověděly, že prozatím není co komentovat.

Sám Madar na spekulace o možném odvolání některých radních, spolu s konkretizací jmen zastupitelů, které by si představoval v radě města zareagoval jen stručně. „Scházíme se všichni se zastupiteli ohledně zlepšení vzájemné komunikace a možné spolupráce," uvedl krátce Madar.

Rezignace Yvety Tomkové na členství v radě Ústí

Těsně před úterním zasedáním zastupitelstva starostka městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice Yveta Tomková rezignovala na post členky Rady města Ústí nad Labem. Rezignaci doručila písemně primátorce města Ústí nad Labem.

"Za stávající situace bohužel nemohu vykonávat funkci radního ve prospěch obyvatel města a naplňovat program, díky kterému jsem ve volbách získala jejich důvěru a podporu," vysvětluje Tomková.

Rada města má po její rezignaci pět členů, což je podle zákona o obcích nejnižší možný počet a zůstává tak nadále zcela funkční. Tomková se bude stejně jako dosud zabývat bezpečností ve městě, naplno se chce nadále věnovat i neštěmickému obvodu, který vede.

"Neštěmický obvod je specifický, byl dlouho opomíjený a zaslouží si nadstandardní podporu ze strany města ve všech směrech. Chystáme konkrétní kroky a projekty, které by měly pomoci situaci v Krásném Březně, Neštěmicích i Mojžíři zlepšit. Všechny budu předkládat do zastupitelstva a věřím, že najdou podporu bez ohledu na stranickou příslušnost kolegů zastupitelů," dodává Tomková.