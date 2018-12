Navrhněte kandidáty na Cenu hejtmana Ústeckého kraje

Stavebnictví - Stavebnictví Geodeti a ostatní 17 360 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví Odborný/vrchní referent v oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Ing. Karel Čtvrtečka, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa, Požadujeme:, " vzdělání středoškolské nebo vyšší odborné, , " velmi dobrou znalost práce na PC, Word, Excel, Outlook, , " komunikační dovednosti,, " iniciativní přístup, spolehlivost, pečlivost, samostatnost,, " čistý výpis z rejstříku trestů, Náplň práce a místo výkonu práce: , " činnosti související se zajištěním chodu podatelny, práce v týmu včetně komunikace s veřejností,, " příjem a správné posouzení listin, zpracování dat v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN), , " zakládání spisů v protokolech řízení V, Z, PU a OR, zápis účastníků řízení, vyznačení plomby apod.,, " zajištění správy dokumentů dle spisového řádu KÚ, včetně práce s elektr. systémem spisové služby,, " přijímání a odesílání pošty, použití kvalifikovaného elektronického podpisu v systému EPVDS, (elektronické podatelny a výpravny datových zpráv),, " kompletace spisů k uložení do dokumentačních fondů, archivace a skartace spisů, skenování listin,, " kontrola výkonu spisové služby, zajištění činností vyplývajících z příslušných právních předpisů - včasné a kvalitní zpracování dat, řádná evidence a rychlý oběh dokumentů, bezpečné a přehledné ukládání spisů aj., Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem., Nabízíme: , " pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, cca do konce roku 2020),, " odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, v závislosti na délce dosažené praxe (zařazení v 9. platové třídě - platová tabulka dle přílohy č. 2 nařízení vlády)., " systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování),, " možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje. , , Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019 nebo jiný termín podle dohody, Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 14. prosince 2018 nejlépe v elektronické podobě na adresu jiri.jindrich@cuzk.cz nebo v listinné podobě na Ing. Jiří Jindřich, ředitel KP Ústí nad Labem, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, KP Ústí nad Labem, Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, který je zároveň připraven Vám poskytnout podrobnější informace k výběrovému řízení na telefonu 475 246 504.. Pracoviště: Katastrální úřad pro ústecký kraj, Krčínova, č.p. 797, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Jiří Jindřich, +420 475 246 504.