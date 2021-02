Až o desítky procent poklesl loni v porovnání s rokem 2019 počet návštěvníků v některých regionech. Například v Českém Švýcarsku zaznamenali na svých sčítačích o téměř pětinu méně průchodů lidí než v předchozím roce. Domácí turisté tak nedokázali nahradit výpadek návštěvníků ze zahraničí.

České Švýcarsko. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

Omezení volného pohybu, zavřené hranice nebo deštivý rok. To vše nehrálo do karet provozovatelům služeb v cestovním ruchu. V Národním parku České Švýcarsko, kde čerpají data z dvaceti infračervených průchodových čidel, zaznamenali pokles po šesti letech nepřetržitého růstu. „Návštěvnický ruch se v Národním parku České Švýcarsko meziročně propadl téměř o 18 procent,“ uvedl mluvčí správy parku Tomáš Salov. Velmi výrazně ubylo návštěvníků na jaře, kdy byly uzavřené hranice a byl vyhlášen první zákaz vycházení. Naopak v létě jich mírně přibylo, na dohnání jarní ztráty, která se navíc ještě na podzim prohloubila, to nestačilo.