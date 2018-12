Nebezpečná hra: V Předlicích se děti bavily vyskakováním na trolejbus

Předlice – Děti v ústecké čtvrti Předlice se asi hodně nudí, protože si vymyslely velice nebezpečnou hru. Vyskakují na zadní část trolejbusů, kde jsou připevněna lana na navijáku, který drží kladky u trolejového vedení.

„Děti naskočily, chvíli tam seděly a když se trolejbus rozjel, tak seskočily a utekly,“ popsala situaci pro Ústecký deník Soňa Steinerová, která poslala do redakce i fotografie zmíněné situace.

Vše se stalo v pátek po 14. hodině na zastávce Nové Předlice. Trolejbus číslo 57 jel směrem do centra Ústí nad Labem.

„Chtěla jsem volat policii, ale děti hned utekly. Hned vedle stáli nějací dospělí a ti děti zjevně znali,“ dodala Steinerová.

Informaci do redakce předala, aby se podobným situacím předešlo. „Hlavně aby to ty děti zastavilo, pokud se stane neštěstí, odnese to řidič, který za nic nemůže.“