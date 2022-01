„Skoro každé větší město se chlubí novou cyklostezkou, Ústí není výjimkou. Osobně jsem rád, že se konečně podařilo prosadit opravu části cyklostezky u Sebuzína,“ uvedl Jan Vácha.

Zmíněná cyklostezka podél Labe je ve špatném stavu. Co je tam za největší problém?

Problémů tam je dost, v jednom místě se nedá k opravě použít těžká technika, jsou tam husté kořeny stromů a kousek pod povrchem je vodovodní potrubí. Ale letos by snad měla oprava podařit.

Co největšího se momentálně v Ústí pro cyklisty chystá?

Mám na stole přípravnou studii pro cyklostezku z města podél Bíliny směrem na Miladu. Připravuje se výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Trasu máme vyměřenou, jedná se s vlastníky pozemků - to jsou České dráhy a povodí Ohře.

Kudy by měla přesně tato trasa k jezeru Milada vést?

Nová cyklostezka by měla začínat u západního nádraží, dále povede kolem Bíliny směrem na OBI, Globus, přes opuštěný most k teplárně. Potom je to na Miladu kousek.

A kdy by měla být hotová?

Závazné termíny po mě nechtějte, je dost složitý a finančně náročný projekt. K trase se vyjadřuje nejen dopravní policie, ale i další instituce.

Jak by se vám líbila lávka přes Labe v centru města?

Moc, ale prozatím je to skutečně jenom sen. Chystá se generální oprava Benešova mostu, všude se musí šetřit. Ale dělá mi radost, že se dobře rozjela půjčovna koloběžek a kol u vlakového nádraží.

Nechystáte se pořádat v Ústí nějaké závody na kole?

To víte, že jsem chtěl v Ústí uspořádat nějaký větší republikový závod na silnici, ale momentálně to vypadá, že zůstaneme hlavně na Střížáku. V Ústí jsou dva cyklistické oddíly. Bicykl tým Ústí nad Labem pod vedením Tomáše Rygla se věnuje hlavně školákům, Ústecké centrum cyklistiky pod vedením Vladimíra Kříže soustřeďuje starší sportovce, kteří mají individuální tréninkové plány. Své velké závody budou mít v rámci Elimon Ústí MTB Cupu 2022. Termínů je pět, začíná se 10. dubna, poslední závod je plánován na 9. října.

Když jste zmínil Střížovický vrch, kde jsou cyklisté jako doma. K čemu jsou před hospůdkou Pohoda ty vaše stavební buňky?

Nebojte se, žádná stavba se tam neplánuje. Obě buňky slouží pouze jako sklady materiálu. Jsem moc rád, že nám majitel hospůdky vychází vstříc, ale nemůžeme mu tam nanosit informační tabule, stupně vítězů a další materiál potřebný k zajištění závodů.

Střížovický vrch přitahuje nejen běžce, nyní tam své představy realizují stavitelé singletrailu. Sledujete to?

Ano, mají to na starosti Aleš Hrstka a Jakub Štráchal. Povolení mají, o víkendech tam brigádničí. Není to velký projekt, v žádném případě by nechtěli komplikovat život pejskařům a běžcům. V plánu je i úprava terénu před hospůdkou Pohoda.