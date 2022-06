Takový obrázek se v ústecké lokalitě, která řeší řadu potíží, pravidelně opakuje. Předlice se podle místních i lidí z okolí zvedají, život se tam pomalu zlepšuje, řada domů se opravuje. Stále jsou tam ale také zákoutí hrůzy, kvůli kterým patří lokalita mezi nejhorší adresy Ústeckého kraje.

Nedobrá adresa

Projekt Deníku Nedobrá adresa mapuje problémové lokality v Ústeckém kraji. Navštívíme je, promluvíme s místními, vedením měst, zjistíme, jaké tam mají plány. Podíváme se také na kriminalitu, poukazovat budeme na tamní největší potíže. Znáte také taková problémová místa? Napište nám na hynek.dlouhy@denik.cz.

„Masakr. Nemám ani slova, jak bych to popsal. Nežijí jako lidi. Je to tady neskutečné, strašné. Pořád tu vypalují nějaké kabely, které někde ukradnou, hluk je tady často. A ty skládky a bordel? Opravdu nemám slov. Vyhodí přímo před barák úplně všechno, přímo pod svoje okna. Je tu strašný smrad a nepořádek. Fakt nevím, jak to popsat slovy,“ kroutí hlavou muž, který nedaleko problémových domů na rohu Sklářské ulice bydlí.

Nedobrá adresa: Obrnickému sídlišti už asi není pomoci, říkají místní

Další kolemjdoucí jeho slova potvrzuje. „Pořád někde něco kradou, děti neposílají do školy, do práce vůbec. Je tam sestěhovaných moc problémových dohromady. Ten bordel tady, to nejde ani popsat, tomu nikdo neuvěří. Hází to normálně ven, prostě to lítá z oken. Jídlo, nábytek, všechno. Říct, že tam někteří lidé žijí jako zvířata je urážka zvířat. Je to opravdu masakr,“ je znechucený František Hudec.

Přestaň fotit!

Už při pohledu zpředu domu, kterému chybí velká část oken a je velmi, velmi zanedbaný, je na rohu Sklářské ulice vidět první skládka. O odpadcích a dalším nepořádku válejícím se po ulici se tady ani nemá cenu bavit. Rohový domek je celý vypálený, před ním je kupa nábytku a dalších odpadků. „Nevím, kdo to dělá. Nevím. Děti. Děti to hodně dělají,“ odpovídá mi jeden z místních obyvatel na dotaz, kde se nepořádek vzal. Když podotknu, že určitě neunesou lednici nebo postel, mi odvětí. „Děti a pár dospělých.“ Na dotaz, jak se mu v lokalitě žije, odpoví stroze: „Ok. Je to tady v pohodě.“

Když pak vkročíme do vnitrobloku, situace je tam ještě mnohem horší. Obří skládka, kterou město za více než 3 miliony nechalo před pár lety odstranit, je tam znovu. Když se v lokalitě uklidí, je nepořádek za pár dní znovu. Obrovský zápach, hnijící jídlo… Je tam všechno. Elektronika, nábytek, solární panely, oblečení. Vysoká skládka přímo sousedí s dvěma domy, je přímo pod jejich okny.

Nedobrá adresa: Nové Ervěnice dlouhodobě trápí kriminalita, hluk i štěnice

„Chcípni! Zabiju tě! Přestaň tu fotit. To jsme neudělali my, bordel tady udělalo těch sto lidí před námi a nikdo to neuklidí,“ křičí na mě najednou muž z jednoho z problémových domů. I další sousedící dům je obydlený, přitom je vidět, že řada bytů je vypálených, totálně zdemolovaných.

Na dohled se jeden z domů kompletně renovuje. Právě získává novou fasádu, zcela se proměňuje i vnitřek. „Zlepšilo se to tady, dost domů se opravuje, mají nové majitele a ti se snaží. Opravdu je to lepší. Ale pořád jsou některé domy hrozné. Hází odpad z oken, dělají skládky. Je tam sestěhovaných hodně problémových dohromady. Bydlí tu dost slušných, snaží se to udržovat, ale ti problémoví dělají obrovský bordel,“ říká jeden z mužů, kteří se na opravě podílí.

Stoupající trend

Rovněž o kus dál, v Prostřední ulici, je vidět střídání ruin, případně problémových domů a udržovaných nebo opravovaných objektů. Také tady je občas vidět nepořádek. S tím ve Sklářské ulici se ale nedá srovnávat. Hlavně se jedná o povalující se obaly. „Starousedlíci to tady udržují. Ale někteří přistěhovalci přijdou na chvíli, udělají nepořádek a zase jdou. Neuklízí. My chodíme do práce, pak si to tady ještě sami uklízíme,“ říká mi jedna z žen, která v lokalitě žije desítky let. „Vysbíráváme to tady. Někteří přistěhovalci ale často dělají bordel. Měli by potrestat ty, kteří to dělají,“ myslí si.

Oproti Sklářské je zde na ulici klid. Skupiny místních se v klidu baví. Po chvilce u mě zastaví jeden mladý muž v autě. „Fakt se to tady zlepšuje, domy se opravují. Ale pořád tu někteří dělají bordel. Taky tu jsou problémy s drogami, to by měla policie řešit. Všichni vědí, kde to je. Měli by potrestat ty, kteří dělají problémy. Donutit je, uklízet, být v klidu, pak to odnáší všichni,“ myslí si.

Nedobrá adresa: Mostecké Stovky. Velký nepořádek, častý hluk, vysoká kriminalita

Na nedalekém dětském hřišti je plno, je tam uklizeno, děti si v pohodě hrají. O kus dál ale zase z prázdného domu vyrůstá strom, hned vedle něj je další totálně zdevastovaný neobyvatelný dům. Hned vedle nich zase několik za sebou udržovaných, jeden nově opravený. „Řekl bych, že je to v Předlicích ve srovnání s minulostí lepší. Jsou tam sice pořád uličky, kde asi není úplně bezpečno, nebo pěkně, je tam binec a polorozpadlé baráky, ale celkově je to myslím lepší,“ tvrdí Jaroslav Fiala, který do Předlic dojíždí za prací.

V Předlicích poměrně často dochází k požárům. Lidé se tam často necítí bezpečně, stěžují si na různé zlodějíčky. Kriminalita je tam sice samozřejmě zvýšená, ale nijak vybočující z jiných sociálně vyloučených lokalit. V Prostřední ulici minulý měsíc došlo k jedné loupeži. „Je to samozřejmě problémová lokalita. Nejhorší je tam asi udržování pořádku, vytváření skládek, to tam řešíme neustále,“ potvrzuje mluvčí ústeckých strážníků Jan Novotný. „Hlídky tam mají zvýšený dohled, jsou v místě, co to dá. Nejvíce řešíme rušení nočního klidu, znečišťování okolí, drobné krádeže, strkanice, hádky, problémy se soužitím. Také tam často hoří,“ pokračoval Novotný.

Klíčem jsou majitelé

Jaké by podle místních bylo řešení situace? „Problémové vystěhovat, když si toho neváží. Opravit a slušní nájemníci by si to už udržovali. Jenže teď tam nikdo nechce. Majitelé z toho mají lehké peníze, zkásnou a víc je nezajímá. Přitom by mělo být v jejich zájmu, aby se to zlepšilo a měli pěkný majetek,“ myslí si Libor Zdráhal. To ale není tak jednoduché.

Problémové domy nejsou ve vlastnictví města, to nemá moc možností, jak ovlivnit skladbu nájemníků. „Nemáme na to nástroje, nemůžeme nic moc dělat. Spolupracujeme samozřejmě se strážníky, kteří tam neustále jezdí a chodí, snažíme se o co nejvyšší dozor. Také tam neustále působí sociální odbor. Je to stále velmi problémová lokalita, ale musím říci, že se to to dost zlepšilo,“ říká starostka obvodu Ústí nad Labem-město Hana Štrymplová.

Nedobrá adresa: Nepomůže ani svěcená voda, říkají o sídlišti v Mojžíři i místní

Když město uklidí, je nepořádek za den za dva zase zpět. „Je to určitě běh na dlouhou trať, naše možnosti jsou velmi omezené. Ale ta lokalita má potenciál, zlepšuje se a věřím, že do budoucna se to ještě zlepší. Hodně se snažíme spolupracovat s majiteli domů,“ pokračovala starostka.

Právě v majitelích domů, kteří chtějí o svůj majetek pečovat, vidí starostka naději. „Řadu domů tam nyní majitelé opravují a snaží se je udržovat, nechtějí problémy. Snaží se prostředí zlepšovat. Díky tomu dochází ke zlepšení celé lokality. Snažíme se s nimi spolupracovat, je to v zájmu jejich i našem. Potíže jsou ale u domů, které jsou například v exekucích, mají třeba několik majitelů, kteří jsou nezastižitelní, nejdou dohledat, nebo to majitele nezajímá, tam je to opravdu dlouhodobý problém. Ale snad se i toto v budoucnu podaří vyřešit,“ věří Hana Štrymplová, že se i domy, které jsou dlouhodobě „na mrtvém bodě“ jednou promění, a že se některé předlické ulice stanou lepší adresou.