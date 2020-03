Až do středy nebude ve své soukromé ortopedické ambulanci Jiří Madar. „Já osobně bych klidně v ordinaci dělal, ale nemám ochranné pomůcky pro zaměstnance – sestry a recepční – a nedají se nikde sehnat. Ochrana zdraví zaměstnanců je pro mě to hlavní,“ vysvětluje ve svém příspěvku na sociální síti Madar. Uzavření se může podle něj navíc prodloužit, pokud se situace nezlepší. Pacientům je lékař k dispozici na telefonu nebo mailu.

Klinika EUC v Ústí nad Labem zůstává v provozu, i tady ale lékaři bojují s nedostatkem. „Praktici fungují i nadále. Zásoby ochranných pomůcek mají na jeden, možná dva dny,“ upřesňuje Madar, který je současně ředitelem kliniky. „Sami jsme se snažili už několik týdnů nazpátek pomůcky sehnat, ale nemáme šanci, nejde to,“ popisuje.

Ve vchodu polikliniky od ranních hodin probíhá triáž, která napomáhá tomu, aby se lidé nenahrnuli do prostor v davu. Návštěvu zařízení by ale stejně jako v ostatních zdravotnických zařízeních měli lidé pečlivě zvážit, a pokud se nejedná o nezbytné důvody, odložit. „Doporučujeme všem, kde je to možné, aby využívali e-recepty, konzultace na telefonu,“ říká Madar. Dodávku ochranných pomůcek očekávají lékaři v Ústí nad Labem v úterý. Pokud by nedorazily, musí zvážit další kroky.

Výrobu roušek se snaží suplovat domácí švadlenky a další dobrovolníci. A také textilní firmy. Ústecký Adler Czech nabídl státu svou výrobní kapacitu pro výrobu roušek pouze za náklady, bez nároku na zisk. „Výrobní kapacita na naší straně je až dva miliony roušek denně. Nyní pracujeme na dostatečné dodávce vhodného vstupního materiálu. Střih a technická dokumentace jsou dokončeny,“ vysvětluje majitel firmy Martin Hausenblas.

Roušky by firma vyráběla ve svých továrnách v Bangladéši. K dispozici má pracovní sílu dvou tisíc lidí. Dodávky by do České republiky mohly dorazit v řádu několika týdnů.

Zda se Adler do výrobu pustí, záleží na tom, zda stát zvedne hozenou rukavici a nabídku využije. Podle Hausenblase jednání probíhají s ministerstvem zdravotnictví i průmyslu. Zájem textilek o poskytnutí pomoci potvrzuje i prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky Jan Wiesner. „Hlásí se nám členové z řad textilních firem a jiných výrobních podniků s nabídkou okamžité pomoci ušitím ochranných roušek. Stejně tak se hlásí firmy z chemického průmyslu s nabídkou přípravy dezinfekčních roztoků. Tyto kontakty obratem předáváme ministerstvu průmyslu ke koordinaci výroby,“ doplňuje Wiesner.

Zkuste to u nádraží

Vlna solidarity se nese i mezi obyvateli města. Na sociálních sítích sdílejí návody, jak ušít roušku. A někteří šijí ve velkém. Od dnešního rána mají Ústečané ochrannou pomůcku získat v Zanádraží, v obchodě InlineSkating.cz. „Máme pro vás dvě varianty. Jednou je, že vám ukážeme, jak roušku vyrobit. Druhá varianta je, že ji budeme vyrábět my a vydávat vám ji budeme zdarma. Pokud nám dáte nějaký příspěvek, budeme rádi a použijeme ho pro další výrobu roušek,“ dodává Ondřej Thor z obchodu InlineSkating.cz. Obchod je také sběrným místem pro roušky od dárců a dobrovolníků.