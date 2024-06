Ve středu kolem osmé hodiny večerní se stala v Krásném Březně v Ústí nad Labem dopravní nehoda. V Janáčkově ulici došlo ke střetu auta s dítětem. Nehoda se neobešla bez zásahu záchranářů a policistů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ K. Pech

„Pětileté dítě vběhlo do komunikace a narazilo do zadní části vozidla renault,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Za volantem seděla 20letá řidička. Chlapce transportovali záchranáři do nemocnice. "Dítě jsme převezli s podezřením na vážné zranění do Masarykovy nemocnice," sdělil mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník. Příčiny nehody šetří dopravní policisté.