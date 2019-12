Pokud vypukne požár nebo se stane dopravní nehoda, jde doslova o vteřiny. Hasiči a záchranáři se musí ke zraněným dostat včas, ve hře jsou totiž lidské životy. Zásah jim ale velmi komplikuje nepřesné označení místa, kde k události došlo. Podobné případy se stávají i v Ústeckém kraji.

Před několika dny takový výjezd absolvovali hasiči, záchranáři i policisté ve Varnsdorfu na Děčínsku. Oznamovatel zavolal na tísňovou linku, že auto srazilo v Pražské ulici u obchodního domu Lidl chodkyni. Tam se ale nic nedělo.

„Policisté i hasiči se tak museli otočit a jeli pátrat dál. Událost byla nalezena na přechodu u Penny marketu. Naštěstí se jednalo jen o lehké zranění a hasiči tak nemuseli zasahovat,“ uvedli na své facebookové stránce varnsdorfští dobrovolní hasiči.

O ženu se pak postarali záchranáři a vše dopadlo dobře. Pokud by ale zranění chodkyně bylo velmi vážné, mohlo by ji několik minut čekání navíc stát život. „Pokud oznamujete na tísňovou linku nečekanou událost, vždy je důležité uvést místo co nejpřesněji, i když jste ve stresu. Pokud si například po ukončení hovoru uvědomíte chybu, je lepší zavolat znovu a místo upřesnit než čekat, že si složky Integrovaného záchranného systému poradí. Nikdy navíc hovor neukončujte vy, pokyn dává operační důstojník,“ doplnili hasiči.

Zároveň dodali, že při čekání na příjezd sanitky, policie nebo hasičů je vhodné na sebe upozornit. Ve dne jednoduše máváním, v noci například rozsvícenou diodou v telefonu. „Prioritou při odebrání tísňové výzvy je vždy znát místo zásahu a zdravotní stav zraněných nebo osob se zdravotními potížemi,“ upřesnil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Hledání v přírodě je složitější

Větším a častějším problémem bývá popis místa v terénu, například v případě úrazu při procházce lesem. Letos taková událost zaměstnala nejen záchranáře v jedné z obcí na Děčínsku. Na louce se v létě procházela žena se svou malou dcerkou. Matka ale dostala epileptický záchvat. Dívenka pohotově zavolala své babičce i na tísňovou linku, ale nedokázala popsat, kde se právě nachází.

„Dostali jsme kontakt na babičku, která v té vesnici bydlela, a ta věděla, kam maminka s dcerou chodí na procházky. I to nám pomohlo určit, kterým je to směrem. Bylo to komplikované, ale ve spolupráci s policií a hasiči se nám podařilo holčičku s maminkou velmi rychle najít,“ přiblížil Voleník.

Na podzim před několika lety si museli záchranáři poradit také v lesích u Krupky na Teplicku, kde se zranil starší houbař. Při přeskakování potůčku si zlomil kotník, popis místa, kde se nacházel, byl ale i v tomto případě komplikovaný. „Nakonec jsme to vymysleli tak, že mi řekl, kde bydlí, a šli jsme společně s policií a posádkou v jeho stopách. Potom jsme určili, kde asi může být, a nakonec se nám ho díky městské policii, která to tam místně zná, podařilo rychle najít,“ popsal Voleník.

Pro tyto situace je podle něj vhodná mobilní aplikace Záchranka. Ta odešle na operační středisko GPS souřadnici, kde se dotyčný nachází.

Aplikaci Záchranka a další informace o ní najdete na stránkách www.zachrankaapp.cz.